El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, respondió este viernes -día de paro en escuelas de Montevideo- a una de las principales denuncias de los sindicatos de docentes -tanto de Primaria como de Secundaria- sobre que en 2027 se prevé un "recorte" de grupos y "reajustes" de cargos".

Sostuvo que se formarán menos grupos porque el país atraviesa una "baja de natalidad" que hace varios años afectó la matrícula de alumnos en Primaria y que hoy impacta a la educación media, pero que eso no se traducirá en una reducción de horas docentes porque los trabajadores serán reasignados a otros cargos que permitan ir hacia la extensión del tiempo educativo y de tutoría curricular. Añadió que se prevé incluso una mayor "masa salarial" que este año.

El principal argumento de sindicatos de docentes, como la Asociación de Docentes de Educación Secundaria ( ADES ), es que una reducción de los grupos no favorece a la "superpoblación" en aulas y que se necesitan grupos más pequeños: "Secundaria maneja, por ejemplo, para el segundo ciclo, grupos de 30 a 32 estudiantes. Y a nosotros nos parece un número muy abultado para las situaciones que estamos viviendo en los liceos y la atención que precisan los estudiantes", comentó días atrás la dirigente Verónica Méndez a El País.

En ese sentido, Caggiani señaló que las direcciones generales en los centros del educativos están buscando un número "óptimo de chiquilines por grupo" que "aproveche" la transición demográfica para, justamente, fortalecer otras tareas que hacen a la docencia y "mejorar" las trayectorias educativas: "Cuando tenemos un estudiante que tiene dificultades en alguna de las unidades curriculares o cuesta un poco más, necesita que haya tutorías o espacios de trabajo además del aula normal. Nosotros queremos que haya más trabajo docente y más oportunidades para aprender", expresó.

Paro por nueva agresión a una maestra

Por otro lado, el titular de ANEP se refirió al episodio de violencia que derivó en el paro de maestros este viernes en las escuelas de Montevideo. Se trató de un ataque a una maestra a la salida del turno vespertino de la Escuela N° 255, un hecho "inadmisible", evaluó Caggiani.

Escuela N° 255 de Montevideo Foto: F. Flores/El País

En cuanto al trabajo de la administración para reducir estas agresiones, dijo que "hay algunas cosas que se vienen encaminando", pero admitió que "no alcanza" con el Plan de Convivencia y Participación, el refuerzo en Comunidad Educativa Seguridad con el Ministerio del Interior ni con la campaña de bien público que ANEP impulsó este año.

A su entender, “hay que seguir trabajando y hay que seguir insistiendo en que en las instituciones educativas no puede haber actos de violencia hacia docentes, hacia estudiantes, hacia ningún integrante de la comunidad”.