La regla del feng shui para la puerta de entrada: los elementos cotidianos que traban la economía en el hogar

Especialistas en decoración y armonización de ambientes coinciden en que la acumulación de ciertos artículos en el ingreso de un hogar interrumpe la circulación energética y genera trabas en la economía doméstica.

Argumentan que la puerta de entrada a una casa representa el canal principal por donde ingresa la energía vital, la abundancia y las oportunidades, por lo que mantener un flujo despejado en el acceso resulta fundamental para activar un entorno armónico.

Dentro de las disciplinas especializadas en organización del hogar como el feng shui, este espacio es denominado: boca del Qi. Este término hace referencia a que una puerta funciona exactamente como una boca humana, que absorbe lo necesario para dar vida, salud y prosperidad, aunque en este caso al propio hogar.

Puerta de madera abierta deja entrar la luz de sol. Foto: Canva.

Un artículo publicado en El Litoral sobre el tema indica que la regla principal propuesta por los especialistas consiste en despejar el área y retirar de forma inmediata aquellos objetos que provocan la fuga o el rechazo de las buenas vibraciones.

¿Qué objetos se deben retirar de la puerta principal para atraer abundancia?

Según los expertos, existen seis elementos que no se deben incluir dentro del recibidor para prevenir la escasez y el estancamiento energético:

Espejos frente a la puerta : colocar un espejo alineado directamente con el marco de entrada provoca que la energía positiva y la riqueza reboten hacia el exterior en lugar de distribuirse por la casa. La recomendación es reubicarlo en una pared lateral.

: colocar un espejo alineado directamente con el marco de entrada provoca que la energía positiva y la riqueza reboten hacia el exterior en lugar de distribuirse por la casa. La recomendación es reubicarlo en una pared lateral. Objetos rotos o dañados : los adornos astillados, marcos quebrados o elementos pegados simbolizan energía fragmentada y atraen un entorno de carencia.

: los adornos astillados, marcos quebrados o elementos pegados simbolizan energía fragmentada y atraen un entorno de carencia. Flores secas y plantas marchitas : la vegetación sin vida proyecta la ausencia de vitalidad. Se sugiere sustituirlas por plantas de la abundancia con hojas redondeadas y suaves.

: la vegetación sin vida proyecta la ausencia de vitalidad. Se sugiere sustituirlas por con hojas redondeadas y suaves. Facturas y papeles acumulados : mantener recibos o facturas por pagar, viejos o propaganda cerca del acceso genera una carga visual asociada a la deuda y la preocupación financiera.

: mantener recibos o facturas por pagar, viejos o propaganda cerca del acceso genera una carga visual asociada a la deuda y la preocupación financiera. Elementos puntiagudos : las espinas de algunas plantas de interior y formas afiladas proyectan una energía cortante que interrumpe la armonía y genera tensiones al ingresar a la vivienda.

: las espinas de algunas plantas de interior y formas afiladas proyectan una energía cortante que interrumpe la armonía y genera tensiones al ingresar a la vivienda. Desorden de calzado y abrigos: acumular zapatos o prendas detrás de la puerta bloquea el paso físico y satura el flujo del ambiente.

No obstante, una vez liberado el espacio de estos elementos obstructivos, los expertos recomiendan tener una iluminación cálida y limpia, que permita dinamizar la vitalidad de la casa.