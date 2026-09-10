El truco del vinagre blanco y bicarbonato para dejar las sábanas suaves sin usar químicos

Para mantener la ropa de cama limpia, suave y en buenas condiciones, la especialista en lavado, secado y cuidado de la ropa, Carol Méndez, remarcó que resulta indispensable cuidar cada fase del proceso.

Según un artículo publicado en El Mueble, esta rutina abarca desde la selección del programa dentro de la lavadora hasta la forma final de guardarlas en los cajones del armario.

Méndez brinda desde su punto de vista experto recomendaciones y consejos alrededor de diversos asuntos relacionados con el hogar, a través de su cuenta personal de TikTok .

En este caso, puntualiza que lavar las sábanas de manera adecuada representa un paso clave para garantizar un descanso higiénico. No obstante, ejecutar esta tarea doméstica sin prestar atención a los detalles puede deteriorar la textura, alterar el color y acortar la vida útil de las fibras textiles.

Juego de sábanas blancas desordenado con varias almohadas por encima. Foto: Canva.

Frecuencia ideal y temperatura del agua para lavar las sábanas

La regularidad en el lavado constituye uno de los pilares principales de la higiene en el dormitorio. De acuerdo con la especialista, lo recomendable es higienizar las sábanas, o juego de cama, cada una o dos semanas para retirar eficazmente la suciedad, las células muertas y el sudor acumulados durante las horas de sueño.

A la hora de programar el ciclo del lavarropas, la elección del agua depende del material y la tonalidad. Cuando se trata de sábanas de color, la recomendación técnica es lavarlas con agua fría para preservar la intensidad de los pigmentos y evitar un desgaste prematuro.

Por el contrario, los tejidos de algodón y poliéster de tonos claros admiten temperaturas más elevadas para eliminar bacterias y ácaros, siempre que las instrucciones de la etiqueta lo permitan.

Pila de ropa de cama doblada y ordenada. Foto: Canva.

Vinagre blanco, bicarbonato y trucos para un secado fresco

Para alcanzar una textura suave de forma natural, la experta sugiere prescindir del abuso de suavizantes químicos. En su lugar, propone incorporar una cucharadita de bicarbonato de sodio en el ciclo de lavado y verter vinagre blanco de limpieza en el compartimento correspondiente.

Evitar la mezcla directa de ambos productos en el mismo depósito impide residuos indeseados atrapados entre las fibras.

En lo relativo al secado, la alternativa más conveniente sigue siendo tender las piezas al aire libre. En caso de utilizar secadora, la especialista compartió un truco práctico: colocar dos algodones embebidos en aceite esencial junto a la ropa. La circulación de aire caliente distribuye el aroma en las telas, logrando un perfume fresco y duradero.

Para completar el proceso, el orden en el guardarropa resulta fundamental. La experta aconseja doblar el juego completo y guardarlo dentro de una de las fundas de almohada. Esta técnica permite identificar cada conjunto rápidamente, evita que las piezas queden traspapeladas y optimiza el espacio disponible en los cajones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.