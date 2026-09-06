El error en la habitación que afecta tu sueño, según el Feng Shui y cómo solucionarlo

El Feng Shui, una antigua filosofía oriental orientada a la armonización del entorno para optimizar el flujo de energía, señala que el orden del dormitorio resulta determinante para alcanzar un descanso reparador.

El error más severo, según el artículo publicado por Ad Magazine, consiste en situar la cama directamente alineada con la puerta de entrada al dormitorio, una disposición conocida dentro de esta corriente como la "posición de la muerte".

Este bloque expone a la persona a una corriente excesiva de energía que entra y sale de la habitación, provocando inquietud, despertares frecuentes y una constante sensación de inseguridad.

Asimismo, ubicar el colchón debajo de una viga o pegar la cabecera contra una ventana genera presión visual, inestabilidad energética y corrientes de aire que dificultan la relajación.

Dentro de esta disciplina, la salud y el bienestar nocturno dependen de evitar fallas habituales en la distribución del mobiliario, siendo la mala ubicación de la cama el factor más crítico que interrumpe el sueño.

Cama de dos plazas colocada en medio de un cuarto blanco. Foto: Canva.

Las consecuencias de una mala disposición en el dormitorio

La falta de descanso adecuado está asociada al desarrollo de insomnio, el debilitamiento del sistema inmunológico y un mayor riesgo de afecciones cardiovasculares.

En el plano emocional, la energía inestable del ambiente puede derivar en cuadros de ansiedad, depresión, problemas de concentración e irritabilidad diaria.

Sostener estas fallas en la recámara no solo deriva en problemas para conciliar el sueño, sino que impacta en la salud física y mental a largo plazo.

Cómo aplicar la posición de comando y mejorar el descanso

Para revertir estos efectos, el Feng Shui sugiere reorganizar la habitación bajo la denominada “posición de comando”.

Esta regla establece que la cama debe ubicarse de modo que se observe la puerta de acceso sin estar alineada en forma directa con ella, garantizando una mayor sensación de control y seguridad. Complementariamente, se debe apoyar la cabecera sobre una pared sólida y firme para brindar estabilidad emocional y reducir la circulación errática de energía sobre la cabeza.

Cama de dos plazas justo al lado de una ventana. Foto: Canva.

A fin de acondicionar un entorno totalmente enfocado en el bienestar, se recomienda retirar dispositivos electrónicos que emitan radiación electromagnética, optar por iluminación cálida de baja intensidad e incorporar tonos suaves como azul, verde o lavanda en la decoración.

La suma de plantas o elementos naturales ayuda a purificar el aire y consolidar un ambiente propicio para el sueño continuo.