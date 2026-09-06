El error en la habitación que afecta tu sueño, según el Feng Shui y cómo solucionarlo
La milenaria filosofía de origen chino explica que la ubicación de la cama determina el flujo de energía de una persona. Su mala colocación puede causar insomnio y estrés.
El Feng Shui, una antigua filosofía oriental orientada a la armonización del entorno para optimizar el flujo de energía, señala que el orden del dormitorio resulta determinante para alcanzar un descanso reparador.
El error más severo, según el artículo publicado por Ad Magazine, consiste en situar la cama directamente alineada con la puerta de entrada al dormitorio, una disposición conocida dentro de esta corriente como la "posición de la muerte".
Este bloque expone a la persona a una corriente excesiva de energía que entra y sale de la habitación, provocando inquietud, despertares frecuentes y una constante sensación de inseguridad.
Asimismo, ubicar el colchón debajo de una viga o pegar la cabecera contra una ventana genera presión visual, inestabilidad energética y corrientes de aire que dificultan la relajación.
Dentro de esta disciplina, la salud y el bienestar nocturno dependen de evitar fallas habituales en la distribución del mobiliario, siendo la mala ubicación de la cama el factor más crítico que interrumpe el sueño.
Las consecuencias de una mala disposición en el dormitorio
La falta de descanso adecuado está asociada al desarrollo de insomnio, el debilitamiento del sistema inmunológico y un mayor riesgo de afecciones cardiovasculares.
En el plano emocional, la energía inestable del ambiente puede derivar en cuadros de ansiedad, depresión, problemas de concentración e irritabilidad diaria.
Sostener estas fallas en la recámara no solo deriva en problemas para conciliar el sueño, sino que impacta en la salud física y mental a largo plazo.
Cómo aplicar la posición de comando y mejorar el descanso
Para revertir estos efectos, el Feng Shui sugiere reorganizar la habitación bajo la denominada “posición de comando”.
Esta regla establece que la cama debe ubicarse de modo que se observe la puerta de acceso sin estar alineada en forma directa con ella, garantizando una mayor sensación de control y seguridad. Complementariamente, se debe apoyar la cabecera sobre una pared sólida y firme para brindar estabilidad emocional y reducir la circulación errática de energía sobre la cabeza.
A fin de acondicionar un entorno totalmente enfocado en el bienestar, se recomienda retirar dispositivos electrónicos que emitan radiación electromagnética, optar por iluminación cálida de baja intensidad e incorporar tonos suaves como azul, verde o lavanda en la decoración.
La suma de plantas o elementos naturales ayuda a purificar el aire y consolidar un ambiente propicio para el sueño continuo.
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