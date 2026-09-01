Feng Shui: el ritual de limpieza del 7 de septiembre para renovar la energía y atraer prosperidad al hogar

El 7 de septiembre es una fecha que, de acuerdo con el Feng Shui y la tradición oriental, algunas personas consideran apropiada para realizar una limpieza profunda de la casa y renovar la energía de los ambientes. La jornada coincide con Báilù, uno de los momentos del calendario tradicional chino asociados con el cambio de estación.

Desde esta perspectiva, ordenar, limpiar y despejar distintos sectores de la vivienda permite dejar atrás aquello que ya no aporta al espacio y generar una sensación de mayor armonía. Puertas, ventanas, pisos y muebles adquieren especial importancia dentro de esta práctica.

La propuesta consiste en retirar objetos acumulados o en desuso y reorganizar los ambientes para acompañar simbólicamente el comienzo de una nueva etapa, vinculada con el bienestar, la prosperidad y el equilibrio.

Cómo realizar el ritual de limpieza del Feng Shui

La clave de esta práctica está en combinar orden, limpieza y renovación de los espacios. Según esta tradición, despejar los elementos que permanecen acumulados o que ya no se utilizan ayuda a generar una sensación de equilibrio y armonía en el hogar.

Para comenzar, se recomienda abrir puertas y ventanas y permitir que circule el aire. A continuación, es conveniente despejar el desorden, con especial atención a objetos rotos, dañados o que dejaron de ser útiles.

Otro punto al que se le asigna importancia es la entrada de la vivienda. La puerta principal y sus alrededores deben quedar limpios y despejados, ya que son considerados sectores relevantes para la energía del hogar.

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También se aconseja ordenar cada ambiente y evitar la acumulación de elementos en esquinas, pasillos, mesas y otras superficies. Las ventanas y los espejos deben limpiarse para mantenerlos libres de polvo y favorecer espacios más luminosos.

La revisión puede extenderse a los objetos personales. La recomendación es conservar aquellos que tengan un significado positivo y considerar retirar los que estén vinculados con recuerdos desagradables.

Para cerrar el ritual, se puede establecer una intención relacionada con el bienestar, la prosperidad, la armonía o los nuevos comienzos.

Qué es el Báilù y qué representa en el Feng Shui

El Báilù, cuyo nombre significa “rocío blanco”, es uno de los 24 términos solares del calendario tradicional chino. Se presenta alrededor del 7 de septiembre y marca una transición hacia una etapa del año en la que comienzan a modificarse las condiciones climáticas.

Más allá de su significado estacional, la fecha también tiene presencia dentro de algunas prácticas de la tradición oriental. En el marco del Feng Shui, puede considerarse un momento adecuado para revisar el entorno y acompañar el cambio de etapa mediante la limpieza y el orden.

Por este motivo, algunas personas aprovechan esta época para eliminar acumulaciones, reorganizar los ambientes y renovar distintos sectores de la casa. La intención es propiciar un espacio que transmita mayor equilibrio, armonía y bienestar.

Así, una tarea cotidiana como ordenar y limpiar puede convertirse, dentro de esta tradición, en un ritual simbólico para dejar atrás lo que ya no se necesita y hacer lugar a nuevos comienzos.

En base a El Tiempo/GDA