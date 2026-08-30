Espejos en el Feng Shui: dónde colocarlos en casa para atraer abundancia y activar buenas energías

Los espejos son elementos clave en el Feng Shui, pero cuidado: debemos saber dónde y cómo ubicarlos para utilizarlos a nuestro favor, ya que son grandes multiplicadores de la energía, de las situaciones y de los objetos que reflejan. Representan la fluidez, la claridad, la inspiración y la comunicación, y pueden estar potenciando la abundancia o la escasez según cómo los posicionemos.

El espejo está relacionado con el elemento agua, un elemento asociado a la estación que estamos transitando, el invierno. Por eso, si todavía no prestamos atención a dónde tenemos ubicados estos objetos en nuestro hogar, es momento de hacerlo en este final de ciclo.

La activación de un espacio también va a depender de la forma del espejo que usemos. Los espejos circulares son contenedores de energía, mientras que los ovales la dispersan. Ambas formas son ideales para espacios irregulares, pasillos o recibidores. También están los espejos rectangulares que, si se colocan verticalmente, harán que la energía sea ascendente, algo ideal para espacios de trabajo donde queremos lograr potenciarnos. En cambio, si esos espejos rectangulares se colocan de manera apaisada, generarán una energía más neutral y tranquilizadora, por lo que resultan ideales para una zona de comedor o de reunión, como la sala de estar.

Los espejos de cuerpo completo nos ayudan a la comprensión de uno mismo y a mejorar situaciones de la vida relacionadas con el estado emocional, lo que también contribuye a mejorar el ambiente del hogar. Para eso, debe colocarse en la zona sureste de la vivienda, correspondiente al autoconocimiento.

Espejos Pexels

Los espejos de forma octogonal se utilizan como protección. Se colocan en el lado exterior de la puerta de ingreso al hogar: debe ser un espejo pequeño, ubicado por encima de la altura de los ojos, que devuelva el conflicto o la mala energía a su origen.

Existen lugares de nuestra vivienda donde es fundamental ubicar espejos para lograr una energía más fluida y próspera en nuestros ambientes. Es imprescindible tener un espejo en el recibidor, pero no enfrentado a la puerta, ya que la energía se fugaría, sino colocado de costado y reflejando un objeto o una imagen que represente el hogar que quiero tener.

También es ventajoso colocar un espejo en el comedor o en la sala de estar, para que fluya y multiplique los encuentros, la reunión familiar, de amistades y la comunicación.

Espejos Feng shui

Pueden usarse espejos en pasillos para cortar la energía, que tiende a ser muy rápida en esos espacios largos y estrechos. No deben colocarse al final de los mismos, sino en sus paredes laterales. También debe evitarse la ubicación de estos objetos en dormitorios, frente a escaleras o reflejando las puertas de los baños. Si de todas maneras deseás un espejo en tu dormitorio, buscá que el mismo no refleje tu cama, ya que eso no te ayudará a descansar bien.

Por último, y no menos importante, debemos evitar que los espejos sean muy antiguos, que sean heredados, que estén rotos o que tengan manchas. Esto desdibuja la imagen y la distorsiona, y eso mismo sucede a nivel de energía. Debemos buscar que lo que el espejo refleje sea aquello que nos represente hoy.

¡Reflejemos lo que queremos construir! !Activemos nuestro espacio!