Feng Shui: dónde colocar un puñado de sal marina durante agosto para limpiar las energías del hogar

Agosto suele ser un mes asociado a los cambios de energía dentro del hogar. Para el Feng Shui, esta etapa representa una oportunidad para renovar los ambientes y dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar. Entre los recursos tradicionales de esta práctica, la sal marina ocupa un lugar destacado por su valor simbólico como elemento de limpieza energética.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que estos rituales modifican la energía de una vivienda, millones de personas los incorporan como una forma de generar ambientes más armónicos y promover hábitos de orden y renovación.

El lugar donde conviene colocar la sal marina

De acuerdo con el maestro de Feng Shui Cliff Tan, la entrada principal de la casa representa el punto por el que ingresa el flujo de energía, conocido como chi. Por ese motivo, mantener ese sector despejado y cuidado es una de las principales recomendaciones de esta filosofía.

Durante agosto, una práctica habitual consiste en colocar un pequeño recipiente de cerámica o vidrio con un puñado de sal marina cerca de la puerta de entrada, preferentemente sobre un mueble lateral o en un rincón discreto. El objetivo simbólico es que la sal absorba las energías densas antes de que ingresen al resto de la vivienda.

Los especialistas aclaran que el recipiente no debe obstaculizar el paso ni ubicarse directamente en el suelo, ya que la intención es acompañar el ingreso de la energía y no bloquear la circulación.

¿Por qué se utiliza sal marina?

En distintas tradiciones, la sal ha sido considerada un elemento asociado con la purificación y la protección. El Feng Shui adopta ese simbolismo y la emplea para representar la absorción de energías estancadas.

Según explica Lillian Too, la sal marina natural es la más utilizada porque conserva sus minerales y mantiene su carácter simbólico dentro de esta práctica.

Sal marina imagen creada por Chat GPT

Una vez colocada, se recomienda dejarla durante todo el mes y luego desecharla, evitando reutilizarla para cocinar u otros fines domésticos. Al reemplazarla, también se aconseja limpiar el recipiente antes de volver a llenarlo.

Un ritual que funciona mejor acompañado del orden

Los expertos coinciden en que ningún objeto, por sí solo, transforma la energía de una vivienda. En el Feng Shui, el verdadero cambio comienza con acciones concretas como ordenar los espacios, eliminar objetos rotos o en desuso, permitir la entrada de luz natural y favorecer la ventilación.

Por eso, colocar un recipiente con sal marina cerca de la puerta adquiere mayor sentido cuando forma parte de una rutina más amplia de cuidado del hogar.

Sal marina. Foto: Pexels.

Otros consejos para potenciar la armonía en agosto

Además de la sal marina, quienes siguen el Feng Shui suelen recomendar durante este mes:



Mantener despejada la entrada de la casa.

Reparar objetos rotos o que no funcionen.

Abrir las ventanas diariamente para renovar el aire.

Incorporar una planta saludable cerca del acceso, siempre que reciba la luz adecuada.

Evitar acumular zapatos, cajas o bolsas detrás de la puerta de ingreso.

Más allá de las creencias personales, estas prácticas pueden contribuir a generar una mayor sensación de orden, limpieza y bienestar cotidiano, aspectos que también influyen en cómo se percibe y disfruta el espacio donde se vive.