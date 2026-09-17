Buscan personas para trabajar en la Antártida: incluye chef, habitación y un sueldo de más de US$ 110.000

El Programa Antártico Australiano abrió la convocatoria de empleo para cubrir diversas vacantes operativas y técnicas en sus bases científicas. La propuesta laboral busca incorporar profesionales dispuestos a radicarse por períodos que oscilan entre los cuatro meses y un año.

Esta oportunidad ofrece alojamiento climatizado, servicio de gastronomía a cargo de un chef profesional y remuneraciones que superan los US$ 115.000 anuales.

El proceso de postulación se mantendrá habilitado de forma digital a través de la web oficial de la División Antártica Australiana (AAD) desde el jueves 1 de octubre hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

La oferta abarca perfiles en áreas de informática, electricidad, carpintería, plomería, mecánica, cocina, medicina, meteorología y biología para desempeñarse en instalaciones como las bases Casey y Davis.

Grupo de exploradores navegando por aguas antárticas. Foto: Canva,

Cuáles son los requisitos y qué salario ofrece la convocatoria laboral en la Antártida

El salario anual para puestos técnicos como el de oficial de tecnologías de la información podría alcanzar un sueldo anual de US$ 115.206, mediante los complementos por aislamiento.

La contratación incluye además aportes jubilatorios del 15,4 %, 20 días de licencia anual remunerada que se efectivizan al regresar, habitación privada conocida como "donga" y la cobertura completa de la alimentación diaria dentro de los complejos que funcionan como pequeñas comunidades.

Para los perfiles informáticos, el organismo exige acreditar:

Mínimo de tres años de experiencia en soporte técnico.

Conocimientos en entornos Windows, redes y servidores.

Licencias de conducir y certificaciones vigentes en primeros auxilios.

Sin embargo, las normas del servicio público de Australia establecen preferencia por los ciudadanos de ese país o residentes con permiso de trabajo, permitiendo la contratación de extranjeros únicamente cuando no se registren postulantes locales idóneos para la vacante.

Pingüino parado sobre la nieve en la Antártida. Foto: Canva.

Cómo es el proceso de selección para trabajar en la Antártida

Para aquellos interesados en formar parte de la temporada 2027/2028, las inscripciones estarán abiertas desde el jueves 1 de octubre hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

Esto se debe a que conseguir una labor en el contexto antártico no es algo sencillo. Según lo informado por OkDiario, tras las solicitudes recibidas en octubre de 2026, se deberá esperar hasta los meses de enero y febrero de 2027 para conseguir las entrevistas técnicas. La etapa de evaluación será en los meses de abril y mayo de 2027, mientras que la firma de contrato se estima a partir del mes de junio.

Sin embargo, previo a realizar el viaje definitivo, la propuesta prevé que todos los seleccionados tengan una instancia de formación que puede variar entre dos y doce semanas, para capacitarse en seguridad, supervivencia y convivencia en el campo, a desarrollarse en Hobart, capital de la isla de Tasmania.