Turista arriesgó su vida en las Cataratas por recuperar su celular y terminó siendo multado

Un turista que realizaba uno de los recorridos por las Cataratas del Iguazú fue sancionado con una multa de 7.800 reales tras traspasar las barreras de contención en el sector de la Garganta del Diablo para recuperar su teléfono celular.

El incidente quedó registrado en videos grabados por otros turistas que observaron cómo el hombre ponía en riesgo su vida al descender al río en una zona de fuerte corriente. Horas más tarde ya se había viralizado en distintas redes sociales a lo largo de la región.

El hecho se produjo dentro del Parque Nacional del Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina, durante la jornada del sábado 6 de junio de 2026, cuando el infractor sobrepasó la baranda metálica de la pasarela de observación y bajó directamente al cauce del agua.

Ante la situación de peligro inminente, el personal de seguridad privada del parque junto a un equipo de bomberos civiles debieron intervenir de urgencia para auxiliar al hombre y trasladarlo a una zona segura fuera de la corriente.

Turista se arrojó a las aguas en el sector de la Garganta del Diablo. Foto: Captura/Redes sociales.

Qué sanción aplicaron las autoridades y qué normas rigen en el parque

Luego de la intervención de los equipos de rescate, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (Icmbio) abrió un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del visitante.

Tras evaluar las pruebas del hecho y la violación de la normativa de conservación, el organismo estatal resolvió aplicar una multa formal de 7.800 reales por la infracción cometida dentro del área protegida. La cifra, a setiembre de 2026, supera los 60.000 pesos uruguayos y equivale a unos US$ 1.500.

Turista baja las pasarelas en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular. Foto: Capturas/Redes sociales.

A raíz de este episodio, la administración del parque volvió a exhortar al público a respetar estrictamente los protocolos de seguridad vigentes en los circuitos habilitados.

Esto en un contexto donde el Parque Nacional Iguazú recibió 1.500.000 turistas durante todo 2025, según informa LaNación. Las medidas de seguridad juegan un rol vital para uno de los atractivos más visitados en toda la región.

Las autoridades enfatizaron la prohibición absoluta de trepar, sentarse o trasponer las barandas de protección bajo cualquier circunstancia, incluso ante la caída accidental de objetos personales o la intención de obtener fotografías desde ángulos no autorizados.