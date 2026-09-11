El primer cigarrillo del niño indonesio que fumaba 40 unidades al día a los dos años fue ofrecido por su propio padre

En 2010, la historia de Ardi Rizal dio la vuelta al mundo después de que un video publicado en YouTube lo mostrara fumando mientras caminaba en pañales, cuando tenía alrededor de un año y medio. Para entonces, el niño ya había comenzado a desarrollar una fuerte dependencia de la nicotina, que llegó a llevarlo a consumir unos 40 cigarrillos diarios a los dos años. Abandonar la adicción se convirtió así en un proceso especialmente complejo, marcado por la temprana edad a la que había comenzado a fumar.

El niño vivía en la aldea de Teluk Kemang, en el sur de Sumatra, Indonesia, donde su madre, Diana, trabajaba vendiendo pescado. Siendo aún muy pequeño, Ardi empezó a coleccionar cigarrillos en la plaza del pueblo tras observar a otras personas fumando. En una entrevista con The Sydney Morning Herald en 2017, se informó que su primer cigarrillo se lo había dado su propio padre.

El intento de abandonar la adicción

La familia intentó interrumpir el consumo de cigarrillos, pero encontró dificultades debido a las reacciones que presentaba el niño. Cuando le quitaban los cigarrillos, Ardi tenía ataques de ira y llegaba a golpearse la cabeza.

Ante la dificultad para controlar la dependencia, sus padres buscaron ayuda profesional. Tres años después de que el caso comenzara a tener repercusión, Ardi inició un proceso de rehabilitación dirigido por el psicólogo infantil Seto Mulyadi.

La interrupción del consumo de tabaco provocó en Ardi un cuadro intenso de ansiedad, que comenzó a compensar mediante la alimentación. A los dos años, ya presentaba problemas relacionados con su peso, que se agravaron durante los años siguientes.

A los cinco años, Ardi pesaba 24 kilos, unos seis kilos por encima del peso promedio indicado para un niño de su altura y edad. La cantidad de comida que consumía también era elevada. En una sola comida, podía comer tres muslos de pollo, dos tazones de sopa de albóndigas y una lata de leche condensada.

Ardi Rizal. Foto: La Nación/GDA.

Este comportamiento alimentario continuó hasta que comenzó la escuela. Después, Ardi empezó a reducir las porciones porque sufría burlas de sus compañeros por la cantidad de comida que llevaba en la vianda.

Cómo está Ardi actualmente

Más de 15 años después de que su historia se volviera viral, Ardi es considerado una de las personas más jóvenes en lograr superar la adicción a los cigarrillos. En 2022, a los 14 años, asistía a la escuela primaria y seguía una dieta estricta basada en pescado y verduras para alcanzar un peso considerado adecuado. En 2019, llegó a visitar Brasil y apareció en un programa de TV Record.

Ardi también comenzó a conceder entrevistas para hablar de su propia experiencia. En estas ocasiones, advierte sobre la dificultad de liberarse de las adicciones y promueve hábitos de vida saludables.

Ardi Rizal. Foto: O Globo/GDA.

El caso de Ardi se enmarca en un contexto más amplio sobre los efectos de la adicción al tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), fumar causa más de ocho millones de muertes al año.

De ese total, aproximadamente 1,2 millones corresponden a personas expuestas al humo de segunda mano.

Con información de O Globo y La Nación/GDA