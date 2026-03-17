Bajó 10 kilos cambiando su rutina diaria: hábitos simples que transformaron su salud y bienestar

Durante años, la creadora de contenido Cami Sophia probó distintos métodos para bajar de peso sin lograr resultados duraderos. Sin embargo, todo cambió cuando decidió modificar su rutina diaria y adoptar hábitos saludables sostenibles, una decisión que terminó transformando no solo su físico, sino también su bienestar general.

Según contó en sus redes sociales, dejó de enfocarse exclusivamente en el número de la balanza y empezó a priorizar la salud integral y una relación más equilibrada con la alimentación consciente y la actividad física. Ese cambio de enfoque fue clave para perder más de 10 kilos de forma gradual y sin recurrir a dietas restrictivas.

Uno de los primeros pasos fue reorganizar su alimentación saludable. En lugar de seguir planes extremos, comenzó a prestar más atención a la calidad de los alimentos, buscando un equilibrio que pudiera sostener en el tiempo.

Pilates y ejercicio progresivo

Otro de los pilares de su transformación fue incorporar actividad física de forma constante. En particular, la joven destacó el impacto del Pilates de fuerza dentro de su rutina de ejercicio.

Según explicó, este tipo de entrenamiento la ayudó a tonificar el cuerpo, ganar fuerza y mejorar su conexión corporal. “Para mí fue un antes y un después”, comentó sobre esta práctica, que combinó con un enfoque progresivo y realista.

Lejos de entrenamientos excesivos o rutinas imposibles de sostener, su estrategia consistió en mantenerse activa con regularidad. Los resultados, explicó, no aparecieron de un día para otro, sino que fueron consecuencia de pequeños cambios sostenidos en el tiempo.

Alimentación basada en alimentos reales

Otro cambio central fue modificar la base de su dieta. La influencer comenzó a priorizar una alimentación basada en alimentos integrales y poco procesados, incorporando frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos.

Según relató, este enfoque generó cambios que fueron más allá de la pérdida de peso. “Nunca me siento hinchada después de comer. Mi piel está más clara y mis períodos dejaron de ser dolorosos”, contó al describir cómo influyó el cambio en su salud digestiva y hormonal.

Además de los efectos físicos, señaló que el proceso tuvo un impacto positivo en su bienestar emocional. Con el paso de los meses empezó a sentirse con más energía, mayor seguridad y una relación más positiva con su propio cuerpo.

Persona camina para hacer ejercicio físico. Foto: Freepik.

Caminar: el hábito más simple y efectivo

Entre los hábitos que considera más importantes, Sophia destaca uno que muchas veces se subestima: caminar todos los días. Se propuso alcanzar entre 8.000 y 10.000 pasos diarios, incorporando así más movimiento en su rutina.

Aunque pueda parecer un cambio pequeño, explicó que este hábito tuvo un gran impacto tanto en su salud física como en su salud mental. Caminar le permitió aumentar el gasto energético diario sin recurrir a ejercicios extremos ni generar agotamiento.

Tras perder más de 10 kilos, su experiencia se volvió un ejemplo de cómo los cambios graduales pueden generar transformaciones profundas. Más que una dieta puntual, su historia refleja la importancia de construir un estilo de vida saludable basado en constancia y hábitos que puedan mantenerse en el tiempo.

En base a El Tiempo/GDA