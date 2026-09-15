Cuándo llega el iPhone 18 a Uruguay, dónde consultar las fechas para comprarlo y qué novedades tiene

Apple generó furor la semana pasada con el lanzamiento del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en un evento liderado por su director ejecutivo John Ternus, quien además presentó el primer teléfono plegable del gigante tecnológico, al que se bautizó "iPhone Duo".

Para Estados Unidos, los nuevos modelos del popular smartphone llegarán al mercado el 18 de setiembre, mientras que el novedoso móvil plegable estará disponible a partir del viernes 23 de octubre, aunque los pedidos anticipados comienzan el viernes 16. Respecto a cuándo llega el iPhone 18 a Uruguay, El País consultó con iPlace, un distribuidor oficial que tiene Apple en nuestro territorio, teniendo en cuenta que en el país no hay un Apple Store.

Cuándo comenzará la venta del iPhone 18 en Uruguay

Desde iPlace calculan que los teléfonos iPhone 18 Pro y Pro Max podrían llegar alrededor de la última semana de octubre, según la coordinadora de marketing de la empresa, Mariana de los Santos. No obstante, indica que esa fecha es un estimativo, puesto que la distribuidora depende de la aprobación de Apple para fijar una fecha inicial de venta.

En este momento, la empresa se encuentra en la etapa de pre-reserva de los dispositivos y a la espera de que Apple establezca una fecha de preventa oficial en Uruguay. Por otro lado, iPlace informó que está trabajando para fijar preventas con bancos y shoppings a confirmar más adelante.

La empresa también publicó un formulario de inscripciones en su página web para que las personas reciban novedades acerca de la llegada del iPhone 18 a Uruguay.

Novedades del iPhone 18 Pro y Pro Max

Tanto el iPhone Pro como el iPhone Pro Max vendrán en cuatro colores: negro "profundo", un plata "más refinado", un nuevo tono llamado "glaciar" y un "sofisticado" burdeos.

Por ahora, se confirmó que solo esos dos modelos saldrán al mercado, sin un anuncia acerca del modelo estándar del iPhone 18, que suele tener un costo menor.

Según Apple, los nuevos modelos Pro fueron construidos desde cero para aprovechar "Apple Intelligence" y las capacidades de una versión rediseñada de la asistente virtual Siri, que ahora cuenta con mayor comprensión del contexto personal del usuario, voces más expresivas y la capacidad de interactuar con aplicaciones de terceros.

Apple Intelligence llegará en 16 idiomas, entre ellos el español, mientras que la IA de Siri se lanzará en inglés, y se añadirán más idiomas en octubre.

iPhone 18 Pro. Foto: Apple.

Otra de las novedades es que el nuevo diseño del modelo del iPhone 18 Pro tendrá la batería de mayor duración en la historia del iPhone y las mejores cámaras. Apple afirma que es "su mayor mejora en años".

El iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el modelo Pro Max alcanza las 45. La cámara principal 'Fusion' de 48 megapíxeles cuenta ahora con un sistema de apertura variable compuesto por seis hojas de polímero compuesto, descritas como "más delgadas que un cabello humano".

Precios de los nuevos modelos

El iPhone 18 Pro tendrá un precio de salida de US$ 1.199 para la versión de 256 GB (un aumento de US$ 100 respecto al iPhone 17 Pro), mientras que el del modelo 18 Pro Max, que es de mayor tamaño, parte de los US$ 1.299, también para la versión de 256 GB.

iPhone Pro en modo cine. Foto: Apple.

El iPhone Duo costará US$ 1.999, aunque no está claro si estos precios dirigidos al mercado estadounidense se extrapolarán a Uruguay.

Con información de EFE y AFP