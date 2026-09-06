¿Vuelve el Nokia 1100? Lanzan un celular sin aplicaciones y con batería que dura hasta 40 días

HMD es una empresa finlandesa que fabrica teléfonos bajo el nombre de la reconocida marca de celulares Nokia. La compañía continúa impulsando una campaña, que se ha transformado en tendencia, de “dumb phones”, o teléfonos tontos en su traducción al español.

Uno de los últimos anuncios dentro de este contexto fue el nuevo Nokia 300 Charge, un dispositivo que busca copiar la receta de un histórico modelo como el Nokia 1100.

Este dispositivo cuenta con la capacidad de ser un dispositivo básico, que puede desarrollarse como una batería portátil de alta capacidad. Posee la batería más grande de la historia entre los teléfonos móviles de la marca, con un módulo de 3.700 mAh, y un sistema de carga reversible que permite transferir energía a otros smartphones o dispositivos desde una entrada tipo C.

Además, el informe de presentación del modelo indica que con una sola carga total, se prevé que el dispositivo tenga más de 37 horas ininterrumpidas de batería durante su uso, o llegar a 40 días con batería en caso de estar en modo de espera.

Fotografías de la presentación del nuevo Nokia 300 Charge. Foto: Sitio oficial de HMD (www.hmd.com)

El lanzamiento de este modelo busca responder a las necesidades básicas de un usuario en casos de requerir autonomía prolongada, durante viajes, situaciones de emergencia o incluso como un teléfono de respaldo en caso de ser necesario.

El Nokia 300 Charge cuenta con la batería más grande que jamás hayamos introducido en un teléfono básico de Nokia.

Sus funciones de conectividad hacen que sea un teléfono orientado a funciones esenciales. No está diseñado para redes sociales o aplicaciones modernas, sino que busca contemplar las funciones básicas: llamadas, mensajes, una gran batería, y, como modernización, poder ser una reserva para otros objetos.

Tras su lanzamiento, el Nokia 300 Charge se transformó en una comparación inevitable con el histórico modelo lanzado por la empresa finlandesa durante el año 2003. Conservando el diseño compacto, que también cuenta con la incorporación de una linterna LED de alta potencia, buscando representar una herramienta de comunicación básica, que a su vez genera diversos puntos de contacto con el exitoso modelo de principios de este siglo.

¿Saldrá a la venta el Nokia 300 Charge en Uruguay?

Este modelo compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB, doble ranura para tarjeta SIM y un sistema operativo S30+, aún no está disponible en la región.

Fotografías de la presentación del nuevo Nokia 300 Charge. Foto: Sitio oficial de HMD (www.hmd.com).

Con variantes en colores verde, negro o beige, este teléfono que cuenta con pantalla QVGA de 2,4 pulgadas y cámara trasera QVGA, además de 4 MB de memoria RAM y otras 4 MB de almacenamiento interno, se vendería realizaría, en un principio, vía online mediante su sitio web oficial .

La empresa aún no ha informado el precio ni cómo o cuándo se extenderá la venta de este modelo.