Apple hará su evento anual el 9 de setiembre: ¿qué anunciará el nuevo CEO?

Apple, el gigante tecnológico que desarrolla la línea de teléfonos celulares IPhone, anunció este miércoles que su evento anual de presentación de nuevos dispositivos tendrá lugar el 9 de setiembre y que este año llevará el lema "Surprise and shine" ("Sorprende y brilla").

La presentación será la primera con John Ternus como director ejecutivo de Apple. El hasta ahora responsable de hardware de la compañía asumirá el cargo en sustitución de Tim Cook.

El evento se celebrará en la sede de la empresa de la manzana mordida en Cupertino, California, concretamente en el Steve Jobs Theater de Apple Park, y también se retransmitirá en directo a través de su web.

Según los medios especializados, Apple anunciará su primer iPhone plegable. De acuerdo con las imágenes filtradas, el modelo podría tener un formato ancho similar al que Samsung utilizó en el Galaxy Z Fold 8.

También se espera que Apple renueve sus modelos Pro y Pro Max y presente nuevos dispositivos de la gama iPhone 18, así como los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

Tienda Apple en China.

Nuevos horizontes

El evento se realiza todos los años, y es considerado el momento más importante para la empresa. Este 2026 en particular, tiene como contexto las expectativas en torno a la visión de Ternus para Apple.

Dado su expertise en hardware, algunas previsiones de los expertos apuntan a posibles planes de innovación vinculados a la inteligencia artificial, materia en la que la empresa no lleva la delantera.

Igualmente, la idea de celulares plegables inteligentes ya es suficiente innovación para Apple, que al momento nunca experimentó en ese mercado a diferencia de su gran competidor Samsung.

Como referencia de precio -y considerando que los productos Apple están por encima de la media- el Galaxy Z Fold 8 de Samsung salió a la venta por US$ 2.000.

Con información de EFE