Adiós a Apple: los 10 pilares que definieron el mandato de Tim Cook al frente del gigante tecnológico
El CEO dejará su cargo, con el que consolidó el liderazgo, la influencia y valor de la compañía en el mundo, y le dará paso a su sucesor, John Ternus, quien hasta ahora era el jefe de ingeniería de hardware
De perfil discreto y con un amplio conocimiento de los entresijos del negocio tecnológico, Tim Cook construyó un liderazgo de 15 años al frente de Apple. Esa etapa concluirá en setiembre, cuando el ejecutivo, de 65 años, deje la dirección a su sucesor, John Ternus (50), hasta ahora el jefe de ingeniería de hardware.
Aunque dejará la gestión diaria de Apple, Cook mantendrá su vínculo con la compañía desde su futuro rol como presidente ejecutivo. «Esto no es un adiós», prometió el ejecutivo en una carta publicada en el sitio web de Apple; aunque añadió, es un «momento de transición». Su retiro llega acompañado de una fortuna personal estimada en US$ 2.900 millones.
Ingeniero industrial por la Universidad de Auburn y con un MBA de la Universidad de Duke, Cook desarrolló gran parte de su carrera en tecnológicas como IBM, Intelligent Electronics y Compaq antes de incorporarse a Apple en 1998.
En Apple, se desempeñó como director de operaciones y también lideró la división McIntosh. En agosto de 2011 fue designado CEO tras la renuncia de Steve Jobs, quien falleció de cáncer de páncreas en octubre de ese año.
Bajo su mando, Apple consolidó su exitoso modelo basado en una cadena de suministro global —que incluye a gigantes como China, India y Brasil— y un popular negocio minorista con presencia en los cinco continentes.
En la era Cook, Apple solo lanzó el Apple Watch (2015) y el visor de realidad virtual Vision Pro (2024), cuyas ventas han decepcionado.
El CEO impulsó servicios como la tienda App Store, las plataformas Apple Music y Apple TV, y la nube iCloud, que hoy aportan cerca del 25% de los ingresos.
Durante su mandato, las ganancias de Apple se cuadruplicaron hasta superar los US$ 110.000 millones, mientras su valor rebasó los US$ 4 billones.
Cook ha brillado por su capacidad de negociación y anticipación. Así, logró que Apple sorteara los obstáculos de suministro derivados de la pandemia y las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China, un mercado clave para la compañía.
Sus visitas a Washington y Beijing en los últimos años lo posicionaron como el principal diplomático de la industria tecnológica. Como presidente ejecutivo, continuará esa articulación política a nivel global, informó Apple.
Cook ha tenido que gestionar los cambios impuestos por la Comisión Europea sobre la App Store y la competencia digital, tensiones que obligaron a Apple a adaptar parte de su estrategia de negocio.
Aunque Apple ha avanzado en el campo de la inteligencia artificial con iniciativas como Apple Intelligence, ha quedado rezagada frente al ritmo de competidores como Google o Microsoft.
En base a The New York Times, AFP y EFE
-
Fin de una era en Apple: Tim Cook abandona el puesto de CEO y ya hay un elegido para el mando máximo
Apple advierte sobre un software espía en iPhone: cómo saber si tu celular está en riesgo y qué hacer
Apple comienza a planificar la sucesión de su CEO y un nombre suena fuerte para reemplazarlo
Apple enfrenta varios escollos en su carrera por ganar en el negocio de la inteligencia artificial
Apple invertirá US$ 500.000 millones en IA: "Construirán en EE.UU. para no pagar aranceles", subrayó Trump
Apple inviertirá US$ 80 millones en América del Sur por primera vez
¿Encontraste un error?