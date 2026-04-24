Adiós a Apple: los 10 pilares que definieron el mandato de Tim Cook al frente del gigante tecnológico

De perfil discreto y con un amplio conocimiento de los entresijos del negocio tecnológico, Tim Cook construyó un liderazgo de 15 años al frente de Apple. Esa etapa concluirá en setiembre, cuando el ejecutivo, de 65 años, deje la dirección a su sucesor, John Ternus (50), hasta ahora el jefe de ingeniería de hardware.

Aunque dejará la gestión diaria de Apple, Cook mantendrá su vínculo con la compañía desde su futuro rol como presidente ejecutivo. «Esto no es un adiós», prometió el ejecutivo en una carta publicada en el sitio web de Apple; aunque añadió, es un «momento de transición». Su retiro llega acompañado de una fortuna personal estimada en US$ 2.900 millones.

Experiencia Ingeniero industrial por la Universidad de Auburn y con un MBA de la Universidad de Duke, Cook desarrolló gran parte de su carrera en tecnológicas como IBM, Intelligent Electronics y Compaq antes de incorporarse a Apple en 1998.

Trayectoria ascendente En Apple, se desempeñó como director de operaciones y también lideró la división McIntosh. En agosto de 2011 fue designado CEO tras la renuncia de Steve Jobs, quien falleció de cáncer de páncreas en octubre de ese año.

Pilares Bajo su mando, Apple consolidó su exitoso modelo basado en una cadena de suministro global —que incluye a gigantes como China, India y Brasil— y un popular negocio minorista con presencia en los cinco continentes.

Pocos lanzamientos En la era Cook, Apple solo lanzó el Apple Watch (2015) y el visor de realidad virtual Vision Pro (2024), cuyas ventas han decepcionado.

Más software El CEO impulsó servicios como la tienda App Store, las plataformas Apple Music y Apple TV, y la nube iCloud, que hoy aportan cerca del 25% de los ingresos.

Cifras récord Durante su mandato, las ganancias de Apple se cuadruplicaron hasta superar los US$ 110.000 millones, mientras su valor rebasó los US$ 4 billones.

Liderazgo Cook ha brillado por su capacidad de negociación y anticipación. Así, logró que Apple sorteara los obstáculos de suministro derivados de la pandemia y las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China, un mercado clave para la compañía.

Figura clave Sus visitas a Washington y Beijing en los últimos años lo posicionaron como el principal diplomático de la industria tecnológica. Como presidente ejecutivo, continuará esa articulación política a nivel global, informó Apple. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla ante el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de agosto de 2025 Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP fotos

Desafíos regulatorios Cook ha tenido que gestionar los cambios impuestos por la Comisión Europea sobre la App Store y la competencia digital, tensiones que obligaron a Apple a adaptar parte de su estrategia de negocio.

Inteligencia artificial Aunque Apple ha avanzado en el campo de la inteligencia artificial con iniciativas como Apple Intelligence, ha quedado rezagada frente al ritmo de competidores como Google o Microsoft.

En base a The New York Times, AFP y EFE