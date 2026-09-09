No usa electricidad ni combustible: un ingeniero creó una bicicleta con un motor diseñado hace 200 años

El ingeniero aeroespacial y popular creador de contenido británico Tom Stanton logró diseñar un prototipo funcional de bicicleta que no necesita electricidad ni combustibles fósiles, impulsado por un motor inventado hace más de dos siglos.

El proyecto, adaptado entre los tubos del cuadro del vehículo, utiliza un motor Stirling creado en 1816 por el inventor escocés Robert Stirling, cuya dinámica se basa en la expansión y contracción de un gas expuesto a diferencias de temperatura.

Un motor de dos siglos impulsando el pedaleo

El principal desafío técnico al que se enfrentó Stanton consistió en alcanzar un rendimiento de entre 100 y 150 vatios de potencia —equivalentes a 0,2 caballos de vapor—, el margen necesario para que el vehículo pudiera circular a una velocidad constante de 24 km/h sobre terrenos planos.

Para hacer viable la propuesta, el diseñador desarrolló modelos a escala y posteriormente construyó un bloque de aluminio mecanizado. A este componente le sumó una cámara caliente de acero encargada a un proveedor especializado y un sistema de enfriamiento por agua diseñado a medida.

Base del motor térmico que hace funcionar a una bicicleta sin necesidad de electricidad o combustibles fósiles. Foto: Captura de YouTube.

El mecanismo requiere una fuente de calor externa para funcionar. Este aporte térmico puede ser obtenido mediante recursos renovables, como energía solar concentrada o biomasa, o bien mediante fuentes no renovables como quemadores de gas tradicionales.

La prueba del prototipo y sus posibilidades de uso

La transmisión de la fuerza generada por los pistones hacia la rueda trasera se realiza mediante un conjunto de volantes de inercia conectados a una polea y una correa de distribución.

Aunque los ensayos en terreno confirmaron que la bicicleta puede desplazarse de manera autónoma, el desarrollador constató que su baja velocidad de desplazamiento plantea inconvenientes para un uso cotidiano masivo.

Una bicicleta que funciona con un motor térmico creado en 1816. Foto: Captura de YouTube.

Por este motivo, si bien la experiencia demostró la viabilidad física del proyecto, la tecnología aún no resulta práctica para su producción industrial o comercialización en el mercado vehicular.

Con información de El Comercio/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.