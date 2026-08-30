Bill Gates, creador de Microsoft: "En diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por la IA"

La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno tecnológico que ya afecta la vida de gran parte de la población mundial, pero el magnate Bill Gates asegura que esa tendencia se profundizará en los próximos años. El confundador de Microsoft sostiene que dentro de diez años, la IA desplazará la indispensable intervención de los seres humanos para la gran mayoría de las actividades globales.

En una reciente entrevista con el programa "The Tonight Show" de la cadena NBC, el empresario explicó que la especialización médica o educativa, hoy reservada a profesionales destacados, pasará a ser un recurso común y sin costo accesible para la población general gracias al desarrollo acelerado de la tecnología de inteligencia artificial.

Avance de la inteligencia artificial y el mercado laboral

El concepto de "inteligencia gratuita" acuñado por Bill Gates anticipa una nueva era en la que la asistencia virtual, el diagnóstico médico de precisión y las tutorías personalizadas con IA formarán parte de la vida cotidiana. De acuerdo con CNBC, esta visión coincide con debates profundos entre los principales referentes del sector tecnológico mundial sobre el impacto directo en la fuerza laboral y los puestos de trabajo tradicionales.

Mientras que algunos analistas prevén un incremento generalizado en la eficiencia operativa sin la destrucción neta de puestos, otros ejecutivos de la industria mantienen una postura mucho más drástica. El director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, afirmó en su libro The Coming Wave que estos desarrollos tecnológicos son intrínsecamente sustitutivos del trabajo humano. "Estas herramientas solo aumentarán temporalmente la inteligencia humana", escribió Suleyman, al agregar que si bien generarán un crecimiento económico masivo, terminarán por reemplazar la mano de obra en prácticamente todos los sectores productivos.

Chatbot de inteligencia artificial.

Por su parte, Gates remarcó en sus diálogos con especialistas académicos que este proceso acelerado genera cierta inquietud. "Es muy profundo e incluso un poco aterrador, porque está sucediendo muy rápidamente y no hay un límite superior", afirmó el filántropo en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

Diagnósticos, medicina y educación al alcance de todos

A pesar de los cuestionamientos sobre el impacto de la inteligencia artificial en empleos, el empresario mantiene un notable optimismo respecto a las soluciones concretas que la IA aportará en materia de salud, tratamientos de enfermedades complejas y la neutralización del cambio climático. Según CNBC, Gates identificó tempranamente el potencial de estos sistemas, recordando que en 2017 ya destacaba los avances de laboratorios como DeepMind cuando lograron vencer a expertos humanos en juegos de alta complejidad lógica.

En 2023, el propio fundador de la gigante tecnológica quedó impresionado cuando desafió a los desarrolladores de OpenAI a crear un modelo capaz de superar un examen de biología de nivel secundario avanzado. La tarea, que se estimaba llevaría varios años, fue resuelta exitosamente en pocos meses, hito que Gates calificó como el avance tecnológico más relevante desde la creación de las interfaces gráficas de usuario en 1980.

Bill Gates hablando durante una conferencia.

A nivel de puestos específicos, la visión del filántropo sugiere que las tareas físicas de producción, manufactura, logística y agricultura terminarán siendo problemas resueltos casi en su totalidad por sistemas automatizados. Sin embargo, aclaró que existirán campos reservados exclusivamente a las personas. "Habrá algunas cosas que nos reservaremos para nosotros mismos", expresó al poner como ejemplo el entretenimiento deportivo y la preferencia de la sociedad por ver atletas humanos compitiendo.

Frente a los inevitables riesgos como la difusión de información falsa o los errores de procesamiento, Gates alienta a las nuevas generaciones a emprender en empresas enfocadas en soluciones digitales avanzadas, argumentando que la frontera actual de la innovación representa una oportunidad histórica para el desarrollo global.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.