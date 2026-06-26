El impacto de la IA en la educación: desde nuevas herramientas para docentes a desafíos a la hora de evaluar

La inteligencia artificial ya está establecida en las aulas. Mientras estudiantes incorporan herramientas a sus tareas, docentes y autoridades comienzan a crear guías para enmarcar su uso. A su vez, los docentes también las incluyen a la hora de enseñar.

Según un estudio realizado por Ceibal, cuyos resultados fueron presentados en junio, tres de cada cuatro docentes utilizan IA en su práctica cotidiana. Sin embargo, solo cuatro de cada diez docentes consideran que tienen un dominio conceptual sólido sobre estas herramientas.

Los expertos aseguran que es el momento para adaptar el sistema educativo y liderar el proceso para evitar que la ola tecnológica "nos pase por encima".

En el séptimo episodio de IA sin drama conversamos con Álvaro Cabana, doctor en ciencias biológicas e investigador del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología y Claudia Brovetto, gerenta de Educación de Ceibal.

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.