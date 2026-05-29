IA y diseño: ¿Herramienta o amenaza? Cómo la inteligencia artificial está cambiando el trabajo creativo

Uno de los campos en los que la inteligencia artificial está impactando fuerte es en el diseño. Los modelos generativos permiten hoy en día producir imágenes, analizar estrategias creativas, crear sitios webs interactivos, entre otras soluciones. Algunas empresas de inteligencia artificial incluso han desarrollado productos exclusivos para crear soluciones visuales. El avance de la IA en el área del diseño puede ser visto como una oportunidad o como una amenaza para el mercado.

En el sexto episodio de IA sin drama conversamos con los diseñadores Martín Azambuja, de Porto Rocha y Sebastián Martínez, fundador de Hello Hello.

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.