Así es el nuevo y primer IPhone plegable de la historia: todos los lanzamientos y novedades de Apple

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles el primer teléfono plegable de la marca, bautizado como 'iPhone Duo', que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado -con una pantalla de 5,4 pulgadas- y costará US$ 1.999.

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años. No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el 'iPhone Duo' tiene el mejor diseño.

Nuevo iPhone Duo plegable. Imagen: La Nación

"Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña", aseguró Ternus.

El iPhone Duo está disponible en dos colores: blanco estelar y cielo nocturno. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 16 de octubre y el dispositivo estará disponible a partir del viernes 23.

Nuevo iPhone Duo plegable. Imagen: La Nación

No hay modelo básico

Apple presentó, además, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en cuatro colores: negro "profundo", un plata "más refinado", un nuevo tono llamado "glaciar" y un "sofisticado" burdeos, describió Ternus.

Ternus se saltó así el lanzamiento de un modelo estándar o básico del iPhone 18, que suelen ser los más económicos. Según la prensa especializada, Apple podría lanzar ese modelo más adelante.

La compañía californiana subrayó que los nuevos modelos Pro han sido construidos desde cero para aprovechar "Apple Intelligence" y las capacidades de una Siri -el asistente virtual de la empresa- rediseñada, la cual ahora cuenta con mayor comprensión del contexto personal del usuario, voces más expresivas y la capacidad de interactuar con aplicaciones de terceros.

NuevoNuevo IPhone 18 Pro color bogoña. Imagen: La Nación

Apple Intelligence llegará en 16 idiomas, entre ellos el español, mientras que la IA de Siri se lanzará en inglés, y se añadirán más idiomas en octubre.

Apple se ha quedado rezagada en la carrera de la inteligencia artificial (IA) frente a gigantes como Google, que ya ha inundado sus dispositivos con IA, o empresas más emergentes como OpenAI y Anthropic, que se han convertido en líderes en el sector.

Para hacer este cambio posible en la IA de Apple, la empresa de la manzana mordida ha integrado el nuevo chip A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros.

Más batería y mejor cámara

Como es tradición, la compañía señaló que el nuevo diseño del modelo del iPhone 18 Pro se traduce en lo que denomina la batería de mayor duración en la historia del iPhone y las mejores cámaras.

El iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el modelo Pro Max alcanza las 45.

En el apartado fotográfico, Apple ha introducido lo que define como "su mayor mejora en años".

Características de nuevo IPhone 18 Pro. Imagen: La Nación

La cámara principal 'Fusion' de 48 megapíxeles cuenta ahora con un sistema de apertura variable compuesto por seis hojas de polímero compuesto, descritas como "más delgadas que un cabello humano".

Estos modelos llegarán al mercado el día 18 de septiembre.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio de salida de US$ 1.199 para la versión de 256 GB (un aumento de US$ 100 respecto al iPhone 17 Pro), mientras que el del modelo 18 Pro Max, que es de mayor tamaño, parte de los US$ 1.299, también para la versión de 256 GB.

Relojes y auriculares

Otro anuncio a destacar del evento fue que Apple incorpora por primera vez la cancelación activa de ruido (ANC) a su modelo de AirPods más económico (US$ 129).

Nuevos AirPods de Apple. Imagen: La Nación

Así como la nueva función llamada 'Siri Recap', que utilizará los micrófonos integrados de los nuevos Watch Series 12 y Watch Ultra 4 para tomar notas de las conversaciones diarias.

Por último, se reveló que el Watch Series 12 de Apple ahora mide la frecuencia cardíaca cada cinco segundos mediante un sensor que cuenta con "LED verdes más grandes y de mayor eficiencia energética".

Imagen: La Nación

Demanda de chips

El lanzamiento del iPhone plegable coincide con la demanda de chips potentes debido al auge de la IA, que ha afectado la cadena de suministro e impulsado al alza los precios en todos los sectores.

Como resultado, las entregas de smartphones disminuirán más de un 16% este año, mientras que el costo medio aumentará más de un 27%, según IDC.

"Los teléfonos plegables no son inmunes a la escasez de suministro de chips, pero el impacto relativo es menor si se tiene en cuenta que estos teléfonos ya se sitúan en la gama alta de precios", afirmó Kaur.

EFE y AFP