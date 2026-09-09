Diseño avanzado, fotografía profesional e IA: así es la nueva generación Motorola edge 70 que llega a Uruguay

Motorola renovó su familia de smartphones Edge con dos propuestas que comparten la misma base tecnológica, pero responden a necesidades diferentes. El Edge 70 y el Edge 70 fusion incorporan Moto AI, mejoran su calidad fotográfica y apuestan por el diseño como uno de sus principales diferenciales, aunque cada uno prioriza aspectos distintos de la experiencia de uso.

Para esta review se realizaron pruebas con los dispositivos, en las que las diferencias aparecieron rápidamente. Ambos ofrecen una navegación fluida, una pantalla que responde con solvencia al consumo de contenido y herramientas de inteligencia artificial (IA) integradas en las tareas cotidianas. A partir de ahí, el Edge 70 apuesta por un formato ultradelgado y un sistema de tres cámaras de 50 MP, mientras que el Edge 70 fusion busca un equilibrio entre autonomía, rendimiento y comodidad de uso.

Evolución en Edge 70

Motorola aprovechó esta nueva generación de Edge para reforzar aspectos que atraviesan toda la experiencia de uso. Estos smartphone ponen el foco en un diseño cuidado, materiales renovados y una mayor resistencia, sin dejar de lado la fotografía ni la IA integrada al sistema. La intención es que las mejoras no se perciban solo al revisar la ficha técnica, sino también en acciones cotidianas como tomar una foto, navegar entre aplicaciones o consumir contenido multimedia.

El diseño es uno de los ejes de esta generación con nuevos acabados, colores desarrollados junto a Pantone y equipos preparados para resistir polvo, agua y caídas gracias a sus certificaciones IP68/IP69.

A eso se suma el sistema operativo Android 16 y Moto AI, asistente personal de IA de la marca, que se integra a distintas funciones del sistema para simplificar acciones.

El Edge 70 ultradelgado apuesta por un formato premium

Motorola Edge 70

El Edge 70 ultradelgado es el modelo que más busca diferenciarse desde el diseño. Se caracteriza además por tener apenas 5,99 milímetros de espesor y un peso de 159 gramos. El marco de aluminio de calidad aeronáutica y el acabado inspirado en nylon no resigna resistencia gracias a la protección IP68/IP69, el estándar militar MIL-STD-810H y el cristal Corning Gorilla Glass 7i.

La experiencia multimedia también acompaña la nueva propuesta de Motorola. La pantalla Extreme AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Super HD, brillo de hasta 4.500 nits y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, ofrece buena definición y fluidez tanto para reproducir contenido como para desplazarse entre aplicaciones. Durante la prueba respondió con creces en paisajes del exterior y mantuvo una navegación ágil, apoyada por el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y los 12 GB de memoria RAM.

Motorola Edge 70

Otro de los diferenciales está en la fotografía, ya que el conjunto de tres cámaras de 50 MP permite alternar entre tomas convencionales, ultra gran angular y selfies manteniendo una buena consistencia en color, gracias también a la validación Pantone y al procesamiento asistido por Moto AI. La estabilización óptica de la cámara principal ayuda a obtener imágenes más nítidas y el modo HDR amplía las posibilidades al grabar video en 4K. La batería de silicio y carbono de 4.800 mAh, compatible con carga TurboPower de 68 W e inalámbrica de 15 W, completa un equipo pensado para quienes priorizan el diseño sin resignar otras prestaciones trascendentales en un smartphone.

Edge 70 fusion: equilibrio para todos los días

Motorola Edge 70 fusion

El Edge 70 fusion sigue un camino diferente al Edge 70. Desde el primer uso transmite una sensación de equilibrio entre rendimiento, autonomía y comodidad. Su diseño de curvas mejora el agarre y hace que el equipo resulte cómodo y ergonómico, mientras que el peso contenido y el espesor acompañan una experiencia de uso natural tanto para trabajar como para tiempos de ocio.

En fotografía incorpora un sensor Sony LYTIA 710 de 50 MP con estabilización óptica, acompañado por un ultra gran angular de 13 MP con función macro y una cámara frontal de 32 MP capaz de grabar en 4K. Durante la prueba respondió con buenos resultados en distintas condiciones de luz y Moto AI colaboró en el procesamiento para mantener colores y tonos de piel consistentes.

A eso se le suma una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Super HD, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 5.200 nits, características que favorecen tanto la reproducción de video como el uso en exteriores. La batería de 5.200 mAh y la carga TurboPower de 68 W terminan de completar una propuesta que pone el foco en la versatilidad y en un rendimiento equilibrado a lo largo del día.

Motorola Edge 70 fusion