Vivir gratis en la Patagonia: se buscan voluntarios por 30 horas semanales de trabajo en Chile

En Chile existe una propuesta que permite vivir durante semanas en la Patagonia a cambio de colaborar con 30 horas semanales de trabajo. Esto sin tener que pagar alojamiento, comidas e incluso actividades, mientras se está rodeado de un paisaje de estilo volcánico plagado de montañas.

Se trata de un proyecto de conservación enfocado en la Patagonia norte de Chile, que permite estancias de entre cuatro y doce semanas, entre los meses de setiembre de 2026 y febrero de 2027.

Según lo indicado por un artículo en OkDiario, la propuesta radica en un parque privado, de aproximadamente 500 hectáreas de extensión, que pertenece al entorno del Geoparque Mundial Unesco Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Araucarias.

Qué tareas deben realizarse en el voluntariado dentro de la Patagonia chilena

Las actividades se centrarán en el parque natural privado de Lonquimay, con un total de 30 horas de ayuda semanal. Las posibles tareas se dividen principalmente entre jardinería y construcción o reparación de ambientes dentro del parque.

A lo largo de las 500 hectáreas, las actividades pueden variar entre construcción o mantenimiento de senderos, huertas, domos u otras tareas relacionadas a educación, geológica, protección y ecoturismo. Sin embargo, desde 2025, el proyecto busca la reincorporación de algunos animales al entorno, añadiendo actividades como el monitoreo de pumas.

Guanaco parado en el pasto frente a las cumbres nevadas del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia de Chile. Foto: Canva.

Qué beneficios posee el voluntariado en la Patagonia chilena

Según lo establecido por Worldpackers , una plataforma digital que conecta anfitriones con viajeros de todo el mundo, la propuesta otorga dos días libres por semana y una habitación compartida con otros viajeros involucrados en el proyecto.

Por otro lado, el desayuno, el almuerzo y la cena serán totalmente gratuitos durante toda la estadía, al igual que el espacio de lavandería dentro del hogar.

En lo que respecta a actividades por fuera de la casa, las bases explican que el postulante seleccionado tendrá la posibilidad de desarrollar tours y excursiones de manera totalmente gratuita, así como clases de idiomas totalmente gratuitas.

Vista aérea del río Lonquimay en Chile. Foto: Canva.

La experiencia cuenta con otros servicios básicos como una bicicleta a disposición, servicio de internet para trabajar de manera remota, y una cocina totalmente equipada y disponible en todo momento para los residentes del hogar.

Una vez finalizada la experiencia, se entregará un certificado de culminación reconociendo su participación dentro del proyecto. No obstante, las bases detallan que los vuelos, seguros de viaje, transporte interno y Visa no están incluidos por parte del proyecto.