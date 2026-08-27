Arabia Saudita podría financiar proyectos millonarios para el desarrollo de un país latinoamericano

En un contexto global donde las alianzas económicas tienen un rol vital, Arabia Saudita ha mejorado su relación con un país latinoamericano abriendo oportunidades de acuerdo bilateral en comercio e inversión, según plantea un artículo publicado en El Cronista.

El encuentro entre las autoridades diplomáticas de Arabia Saudita y Guatemala se centró en fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos.

Los diálogos entre los representantes de la política exterior de ambos países se centraron en tres principales sectores: economía, política y cultura. Sin embargo, se realizó un especial hincapié en lo relacionado a las iniciativas de infraestructura. Los proyectos tienen como principal objetivo la mejora de la productividad, conectividad y calidad de vida del país centroamericano.

Para Guatemala, esta cercanía de relaciones se entiende como una valiosa oportunidad para la diversificación de socios estratégicos, con la posibilidad de generar nuevos proyectos de alto impacto con recursos provenientes del exterior. Desde el punto de vista saudí, la profundización de estas relaciones se da con foco en su estrategia de inversión y apoyo a naciones aliadas, a nivel internacional.

Vista aérea de la Catedral Metropolitana y la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala. Foto: Canva.

El gran beneficio que Guatemala espera obtener de su relación con Arabia Saudita

Uno de los aspectos vitales del encuentro oficial entre las autoridades diplomáticas de ambos países apuntó al Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), organismo que actúa como la principal herramienta de Arabia Saudita para financiar proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo.

Dentro de ese punto, las conversaciones se centraron en la identificación de iniciativas para la posible aplicación de este fondo en territorio guatemalteco. Los temas principales se ubicaron en agricultura, infraestructura, energía solar y en la gestión de los recursos hídricos del territorio. En ese sentido, la inversión en esos sectores busca fomentar un efecto positivo a largo plazo, además de un crecimiento sostenible en la economía guatemalteca.

El SFD fue creado en 1974 y puesto en marcha oficialmente un año más tarde. Para 2024, este fondo había financiado proyectos de desarrollo en más de 100 países, por una cifra que superaría los US$ 20.000 millones a lo largo de más de 800 iniciativas.

Las buenas relaciones y el acercamiento hasta el SFD hacen que Guatemala continúe camino a su objetivo de transformarse en un socio confiable dentro de Medio Oriente. La apertura de esta vía de cooperación pretende consolidar una amistad diplomática a largo plazo.