La crisis migratoria reactiva reclamos sobre Ceuta y Melilla: la demanda de Marruecos y la respuesta de España

El Gobierno español reiteró que “Ceuta y Melilla son España”, después de que un ministro marroquí hablara de la “liberación de las ciudades ocupadas en el Océano Atlántico” durante una ceremonia presidida por el rey Mohamed VI.

“Ceuta y Melilla son España; son nuestra frontera sur y también la de Europa; nada que añadir”, manifestó la portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, el pasado martes sobre las dos ciudades norteafricanas españolas, fronterizas con Marruecos.

En esta ocasión fue el ministro de Asuntos Religiosos e Islámicos, Ahmed Tawfiq, quien hizo referencia a las “ciudades ocupadas”, durante la ceremonia religiosa organizada en el Palacio Real de Rabat con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, una de las principales celebraciones musulmanas.

Era la primera vez que Mohamed VI aparecía en público tras la entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta desde Marruecos de finales de julio. Antes, el 21 de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y pidió un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”.

Migrantes en Ceuta. Foto: EFE

Mohamed VI reapareció públicamente la noche del lunes en el Palacio Real de Rabat para presidir la ceremonia religiosa con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, con la presencia del príncipe heredero Moulay Hassan y el jefe del Gobierno, Aziz Ajanuch, entre otros.

Mohamed VI, que ostenta también el título de Comendador de los Creyentes, había aparecido públicamente por última vez el pasado 30 de julio, durante la Fiesta del Trono que presidió en M’diq (El Rincón), localidad situada a unos 30 kilómetros de Ceuta.

Ese mismo día, decenas de miles de personas se lanzaron a cruzar la frontera hacia la ciudad española en una crisis migratoria sin precedentes en la zona. Según organizaciones civiles, al menos 141 personas murieron durante el intento de cruce.

Tras la crisis migratoria ha cobrado especial protagonismo el titular de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien ha reclamado a España la entrega de los menores marroquíes no acompañados que se encuentran en territorio español.

Ouahbi pertenece al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), segunda fuerza del Gobierno marroquí, y participa en la campaña para las legislativas del próximo 23 de septiembre, en las que el candidato de la formación, Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, se perfila entre los favoritos. EFE, AFP

Miles de marroquíes llegaron a la frontera entre Castillejos y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las ciudades. Foto: EFE

“Actores interesados”

En España todavía buscan entender por qué la invasión de migrantes en Ceuta.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, reconoció que hay muchas cuestiones que nunca se conocerán, si bien insinuó que detrás puede haber actores interesados que probablemente hayan favorecido la crisis o la estén utilizando para desestabilizar España y la Unión Europea.

En una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el martes, Robles consideró que de esta crisis se pueden aprender lecciones que permitan analizar lo ocurrido para sacar conclusiones, aunque advirtió de que “hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse, otras que incluso no llegaremos a conocer”.

La ministra insinuó la existencia de “actores interesados” que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola “con una clara finalidad política de desestabilización no solo de España, sino también de la Unión Europea, en un contexto internacional, con la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, el repunte del radicalismo integrista en África o la proliferación de ataques híbridos”.

Fuerzas auxiliares de Marruecos impiden la llegada al espigón de la playa del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos Foto: EFE/Reduan

Devolución de migrantes

El Gobierno de España dio pasos para agilizar la devolución de los miles de migrantes que aún se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva a finales de julio.

La prioridad es “la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores (de edad), teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos”, explicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Casi 80.000 migrantes irrumpieron el 30 y 31 de julio en el pequeño territorio español de 18,5 km2; muchos regresaron a Marruecos en las horas siguientes. Pero entre 3.500 y 7.000 migrantes, miles de ellos menores no acompañados sujetos a una protección especial, permanecen en Ceuta, con dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias, lo que ha llevado a los ceutíes a quejarse de problemas de seguridad e higiene.

Las autoridades españolas deben identificar a cada persona para determinar si tiene derecho a asilo, o, en caso contrario, iniciar el protocolo de repatriación

Migrantes llegan a la costa tras nadar hasta el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. Foto: AFP

Reforman leyes de asilo y extranjería

El Gobierno español aprobó esta semana los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería con vistas a un sistema de protección “más ágil, eficaz, ordenado y garantista” de derechos, que responda mejor a la realidad del fenómeno migratorio, “sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias”.

Entre otras medidas, se incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos, que será de 72 horas, prorrogables por decisión judicial. Respecto a las solicitudes de protección internacional, la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.

El objetivo del Ejecutivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad norteafricana española de Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.