¿Por qué aumentan los ingresos a Ceuta? los datos que revela el gobierno sobre la crisis migratoria en España

Las llegadas irregulares a Ceuta casi triplicaban en lo que va de año a las del mismo periodo de 2025, según el último informe del Gobierno español, que no incluye las cifras de la crisis migratoria vivida entre los pasados 30 y 31 de julio, cuando accedieron 72.000 personas desde Marruecos.

El boletín del ministerio del Interior, publicado quincenalmente, refleja que entre el 1 de enero y el 31 de julio llegaron de forma irregular a Ceuta por vía terrestre, lo que incluye los accesos a nado, 3.835 personas, un 164,1% más que en el mismo periodo de 2025.

Por el contrario, al conjunto de España accedieron irregularmente en lo que va de año 17.097 personas, una bajada del 15,7% interanual. Los datos no incluyen la llegada de las 72.000 personas a Ceuta la semana pasada. De esos migrantes, unos 70.000 ya regresaron a Marruecos.

Sin contar con esta entrada masiva, en los últimos 15 días de julio llegaron de forma irregular a Ceuta 1.009 personas, pues en la semana previa al repunte del jueves ya se había disparado el número de entradas.

Migrantes que intentan cruzar al enclave español de Ceuta, en el norte de África se congregan en la cima de una colina. Foto: AFP

En cuanto a Melilla, la otra ciudad española en el norte de África, el boletín refleja un aumento del más del doble en el número de llegadas irregulares. Las 149 entradas que se habían contabilizado en 2025 hasta finales de julio aumentaron hasta las 347 de este 2026 en Melilla.

De las 17.097 llegadas totales registradas en España, la gran mayoría (12.915) se produjeron por vía marítima, a bordo de 506 embarcaciones precarias, entradas que han bajado un 30,8% en lo que va de año.

Donde más migrantes llegan a bordo de estas embarcaciones es a las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, donde disminuyeron las entradas hasta menos de la mitad que en 2025: si el año pasado habían llegado al archipiélago 11.575 migrantes, hasta el pasado 31 de julio se registraron 4.675, un 59,6% menos interanual.

Sin embargo, las llegadas por vía marítima a la península aumentaron un 22,17% en lo que va de año, de 3.567 registradas en el mismo periodo de 2025 a 4.358 en 2026.

Las entradas irregulares subieron en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo, donde se incrementó el número de migrantes que acceden a su territorio en un 10,1%, de 3.510 a 3.864. EFE