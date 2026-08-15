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Nueva tensión en la frontera con España: Marruecos detuvo a 148 migrantes que pretendían pasar a Ceuta

Agentes desplegaron helicópteros y drones en Castillejos. Las autoridades confirmaron la detención de sospechosos de incitar el cruce a España mediante convocatorias en redes sociales.

15/08/2026, 16:21
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Migrantes subsaharianos y sudaneses se congregan cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, mientras intentan entrar en la ciudad española de Ceuta el 15 de agosto de 2026.
Migrantes subsaharianos y sudaneses se congregan cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, mientras intentan entrar en la ciudad española de Ceuta el 15 de agosto de 2026.
Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Las fuerzas marroquíes interceptaron este sábado a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a Ceuta, informaron a EFE fuentes de Seguridad.

Fuerzas de Seguridad marroquíes cargaron contra cientos de migrantes en colinas distantes unos tres kilómetros de la frontera con territorio español, en las afueras de Fnideq, para evitar un nuevo salto masivo a Ceuta.

Un sismo de 5,0 grados de magnitud, seguido de 40 temblores, sacudieron al sur de España en la madrugada

Durante las cargas, en las que los agentes contaron con el soporte de helicópteros, drones y perros policía, se utilizaron gases lacrimógenos.

Las fuerzas de seguridad marroquíes detienen a migrantes congregados cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, para acceder a la ciudad española de Ceuta.
Las fuerzas de seguridad marroquíes detienen a migrantes congregados cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, para acceder a la ciudad española de Ceuta.
Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

De las 148 personas interceptadas hasta ahora, 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí, según las fuentes consultadas.

Las citadas fuentes subrayaron que estas operaciones de seguridad continuarán y se mantendrán, en coordinación con todos los dispositivos de seguridad y las autoridades locales, y destacaron que este sábado no se ha registrado ninguna infiltración colectiva de migrantes irregulares hacia la ciudad de Ceuta.

Las fuerzas de seguridad marroquíes detienen a migrantes congregados cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, para acceder a la ciudad española de Ceuta.
Las fuerzas de seguridad marroquíes detienen a migrantes congregados cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, para acceder a la ciudad española de Ceuta.
Foto: JALAL MORCHIDI/EFE

Además, agregaron, las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.

EFE

Las medidas que tomó Marruecos para blindar la frontera y frenar un nuevo éxodo masivo de migrantes

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