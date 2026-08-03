La migración en Ceuta, la falsa difusión de que España permite un “paso más fácil” y el impacto de su relación con Argelia

Al menos 72 personas murieron durante el intento masivo de entrar a Ceuta, en una crisis migratoria sin precedentes por la que decenas de miles de personas llegaron la semana pasada a este enclave español situado en Marruecos, informaron ayer domingo autoridades locales.

La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en el territorio norteafricano de España han regresado a Marruecos tras el mayor cruce masivo de migrantes hacia el enclave.

“El último dato que tenemos es 72”, dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta ayer mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia masiva de migrantes desde Marruecos. Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

La mayor entrada masiva de migrantes en el enclave ha provocado una crisis internacional para España, y sus socios europeos han criticado a Madrid por sus políticas favorables a la regularización de migrantes.

El papa se refirió brevemente ayer a esta crisis en Ceuta, y en español, durante el Ángelus del mediodía. “Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta. Pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan hallar soluciones de paz, estabilidad y justicia”.

España ha culpado a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes. Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

La UE dijo que realizará una reunión por videoconferencia mañana, martes, después de que 22 miembros del bloque publicaran una carta abierta para acordar una respuesta rápida, coordinada y prevenir nuevas entradas descontroladas de migrantes sin papeles.

Italia suspendió el acuerdo de Schengen con España, que permite la libre circulación sin visado entre fronteras, a partir del sábado y durante un mes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una carta a los líderes de la Unión Europea (UE), criticó la reacción “egoísta” de algunos países del bloque.

Normas de Schengen

El Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo pidió en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “intervenir de inmediato” para aclarar las normas del espacio Schengen, después de que Italia impusiera controles fronterizos a España tras la crisis migratoria de Ceuta.

Los socialdemócratas europeos enviaron la misiva a Von der Leyen “en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta”, señalan.

La vicepresidenta de S&D, Ana Catarina Mendes, cuestionó los “fundamentos objetivos” para justificar la reintroducción de controles en fronteras interiores, después de que Von der Leyen confirmase que no ha habido movimientos desde Ceuta hacia la España continental y la UE. Por ello, instó a la Comisión a “que aclare si, de hecho, se han cumplido estas condiciones legales y, en caso contrario, a que ejerza plenamente su papel de guardiana de los Tratados”.

El grupo europeo expresó además su preocupación por “la tergiversación deliberada por parte de ciertos gobiernos (...) al aprovechar la situación con fines políticos”. Asimismo, acusaron a la derecha y extrema derecha de reaccionar “pidiendo el cierre de las fronteras”, en lugar de mostrar “solidaridad y apoyo a España”.

“Esto supone un grave precedente que abre la puerta a una posible manipulación del Derecho europeo al servicio de las agendas políticas y los intereses de gobiernos concretos”, dijeron los socialdemócratas.

Con información de EFE y AFP