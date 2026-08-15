Un uruguayo conoció en persona a su novia chilena luego de 18 años de vincularse a distancia

Maximiliano, un uruguayo que reside en Montevideo, terminó este martes en un programa de televisión chileno luego de que su novia contara días atrás que nunca se vieron en persona, incluso tras 18 años de conocerse. La historia de amor se viralizó rápidamente en redes sociales.

"¿Soltera, pololeando?", le preguntó a Sofía el conductor de Qué Dice Chile, Martín Cárcamo. Ella le respondió que era “complicado”: Por el año 2008, cuando tenía solo 13 años de edad, conoció a Maximiliano mientras jugaba online, una actividad que sigue disfrutando.

Contó además que su novio era de Uruguay y que durante la pandemia por Covid comenzaron a intercambiar más, hablando por videollamada. En el 2021, y “con todas las dificultades que implica”, decidieron comenzar una relación a distancia.

Tras el relato, Cárcamo le afirmó que le invitaría el pasaje de avión a Maximiliano.

Así, las cámaras del programa fueron hasta el aeropuerto de la capital Santiago de Chile para captar el encuentro.

“Nos conocemos desde hace una banda de tiempo, pero siempre pasaban cosas. Exámenes, trabajo, problemas personales y siempre se posponía. Era algo que ya teníamos acordado con ella de hacer”, explicó Maximiliano luego del apretado abrazo con Sofía.

“Acá estamos, el paso más complicado se dio. Muchas gracias Martín, vamos arriba que se puede y viva el amor”, cerró.

Luego de presentarlo a su familia, Sofía volvió al estudio con Maximiliano. Ella expresó que haberlo visto en persona “fue mágico” y un momento que esperaba hace años. Él, que al principio pensó que todo se trataba de una broma, comentó que estaba muy contento.

“Muchas emociones encontradas, son muchos años de conocernos. Estar todo el tiempo hablando, jugando, viendo pelis, series. Tenerla en físico es increíble”, dijo emocionado.