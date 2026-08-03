Un paraíso en España de solo 50 vecinos busca independizarse de su municipio ante el colapso por el turismo

La isla poblada más pequeña de España acaparó titulares recientemente al confirmar su intención de independizarse del municipio al que pertenece. Tabarca es una joya turística e histórica que tiene tan solo 50 habitantes, según medios españoles, y ha iniciado su solicitud formal para no depender más del Ayuntamiento de Alicante.

Los pobladores de la isla llevan varios años reivindicando la independencia de su municipio, en busca de más autonomía para administrar sus servicios básicos, según El Español. En este contexto, los vecinos comenzaron los trámites con el objetivo de pasar a ser una Entidad Local Menor, con lo que podrían tener una potestad superior para gestionar directamente las necesidades más inmediatas de la isla, indica el medio citado.

Numerosos problemas que llevaron a la solicitud de independencia

La isla de Tabarca es una maravilla turística, repleta de patrimonio histórico de España y playas hermosas, con aguas cristalinas pertenecientes al Mar Mediterráneo. Sus encantos han sido también su condena. Al atraer a miles de turistas año tras año, aumenta la presión de gestionar los servicios básicos como la limpieza o el mantenimiento, según La Razón.

Esa atracción masiva de turistas se produce en un contexto en el que los isleños sienten cierto abandono por parte de su municipio madre, además de problemas con el transporte, indica el mismo portal. Ante ello, los habitantes llevan más de una década solicitando una mejor gestión del transporte marítimo, su patrimonio y sus servicios básicos. Es importante destacar que el transporte acuático es indispensable para la isla, ya que solo se puede llegar a ella por barco desde Alicante o Santa Pola, informa El Español.

La Asociación Tabarca Isla Plana afirma que esta falta de atención afecta la vida cotidiana de sus habitantes, y que no se ha visto ningún progreso a pesar de años de reivindicaciones por mejores condiciones.

Apoyo de la población por la separación

La mayoría de los residentes se han mostrado convencidos de que obtener la independencia del Ayuntamiento de Alicante es la solución para adquirir un mayor control de su territorio y establecer mejores políticas para la isla.

Viviendas en Tabarca, España. Foto: Comunitat Valenciana.

Este sentimiento se ha ido multiplicando en los últimos años ante la falta de respuesta de la administración alicantina, lo que alimenta la sensación de abandono y aislamiento.

Cambios que se prevén con la autonomía

En caso de que la propuesta avance, Tabarca podría disponer de una junta vecinal propia y un alcalde pedáneo con atribuciones para encargarse de servicios básicos como la limpieza y el mantenimiento, además de acceder directamente a distintos subsidios públicos, entre ellos los otorgados por la Diputación y fondos europeos.

Actualmente, la isla está bajo la órbita administrativa del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado, una superposición de competencias que suele demorar incluso las actuaciones más sencillas al requerir la aprobación de varios organismos.

Costa de la isla de Tabarca en España. Foto: Comunitat Valenciana.

Según El Español, desde el Ayuntamiento de Alicante niegan que la isla esté siendo abandonada y que trabaja para mejorar los servicios para los residentes.