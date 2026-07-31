Paula Echevarría, actriz: "Me levanto a las 7 de la mañana todos los días para entrenar, me lo inculcó mi marido"

La actriz española Paula Echevarría reveló los detalles fundamentales de sus hábitos de entrenamiento y alimentación diarios, subrayando la constancia y el compromiso personal como pilares para mantener una excelente salud física a sus 48 años.

Según explicó durante la presentación de una campaña de la firma de lencería y baño Ysabel Mora, de la cual es imagen, la adopción de este estilo de vida saludable fue un aprendizaje clave impulsado por su entorno familiar y su pareja, Miguel Torres.

El cambio de hábitos y el aprendizaje de la disciplina

A lo largo de su carrera, la figura pública atravesó una profunda transformación en su relación con la nutrición y el deporte. En declaraciones citadas por la revista Woman, Echevarría reconoció que la incorporación de un orden estricto en sus comidas fue un proceso gradual. "Toda mi vida he comido fatal, pero con él aprendí esa disciplina del control, del cuidado, de levantarse a las siete de la mañana todos los días para entrenar", afirmó la actriz de Velvet, destacando la influencia de su pareja en esta etapa de su vida.

Paula Echevarría, actriz y modelo española. Foto: Instagram/@pau_eche.

La modificación de sus pautas de consumo supuso dejar atrás hábitos poco beneficiosos para adoptar un esquema basado en nutrientes esenciales. "Me levanto a las 7 de la mañana todos los días para entrenar, me lo inculcó mi marido. Antes solo comía patatas fritas; ahora verdura, arroz y proteína", detalló Echevarría sobre el giro radical al momento de alimentarse.

En lo relativo a la primera comida de la jornada, la artista señaló a la revista Clara que opta por un desayuno balanceado que incluye café con leche de avena, un tazón de frutas frescas como frutillas, frambuesas o arándanos, y tostadas de pan acompañadas de aceite de oliva, a las que de manera ocasional suma jamón, palta o huevo a la plancha. Esta pauta nutricional se complementa con suplementos alimenticios como omega 3, colágeno, magnesio y vitaminas del grupo B, una combinación habitual recomendada por especialistas para reforzar la ingesta de nutrientes esenciales.

Esquema semanal de actividad física y bienestar muscular

El entrenamiento físico regular constituye una pieza fundamental dentro de la planificación semanal de la artista. La inclusión de ejercicios de fuerza fáciles y sencillos resulta prioritaria para contrarrestar el impacto del paso del tiempo y favorecer la longevidad.

En ese marco, la actriz detalló la estructura que sigue habitualmente para mantenerse activa. Según sus declaraciones recogidas por la revista Woman: "Mi rutina semanal consiste en lunes y miércoles ballet, martes y jueves hago entrenamiento de fuerza y hago un par de días a la semana cardio, pero flojito, caminando, lo de correr no lo llevo nada bien". Asimismo, enfatizó la trascendencia de reservar una jornada completa para el reposo muscular: "Un día a la semana descanso".

Paula Echevarría. Foto: Instagram/@pau_eche.

Más allá de los resultados estéticos que derivan de una práctica constante, la actriz hizo hincapié en el impacto positivo que este ritmo de vida genera a nivel mental y corporal.

Dice sentirse mucho mejor después de hacer ejercicio que antes, y que esa actividad le permite luego disfrutar de salidas como ir a tomar algo o cenar. Señala que lo hace principalmente por bienestar interno, aunque reconoce que también se refleja en lo físico. Además, destaca que sus hábitos saludables se basan en mantener constancia, una dieta equilibrada y el disfrute personal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.