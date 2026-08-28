El pueblo de España con 40 habitantes que ofrece empleo y vivienda gratis a familias con hijos

Una iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Arenillas, en España, permite obtener una vivienda sin costo de alquiler y un trabajo fijo para familias con hijos en edad escolar que busquen radicarse dentro de una zona rural, según informa El Cronista.

Este pequeño pueblo, ubicado en la provincia de Soria y a poco más de 180 kilómetros de Madrid, cuenta con una población que ronda los 40 habitantes en 30 kilómetros cuadrados de extensión; y realiza esta medida con el objetivo de combatir la despoblación y reactivar la vida social del municipio.

La propuesta incluye una casa municipal plenamente equipada y reacondicionada para ser entregada a la familia seleccionada sin costo de alquiler. Al mismo tiempo, las autoridades también garantizarán un puesto de trabajo estable dentro del pueblo, enfocado en la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y otras instalaciones.

A su vez, existe la posibilidad de contar con un complemento económico para el sueldo fijado por el trabajo de obra en el pueblo. Se trata de la administración del centro comunitario local, también conocido como bar social. Se describe como un espacio clave dentro de Arenillas para el encuentro vecinal y el desarrollo de actividades culturales.

Ruta de entrada a un pequeño pueblo. Foto: Canva.

Qué requisitos deben tener las familias interesadas

La propuesta está dirigida a cualquier familia que se encuentre buscando una residencia a largo plazo. En ese contexto, el perfil solicitado busca otorgar prioridad a aquellos grupos que cuenten con menores en etapa de escolarización. Ya que además de los beneficios a nivel laboral y de vivienda, la propuesta incluye el transporte escolar gratuito de los niños hacia los centros educativos situados en Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros del pueblo.

Además, se buscarán familias que tengan disposición a la integración comunitaria y experiencia en el área de edificación o gestión de espacios colectivos, quedando descartadas las postulaciones de turistas temporales o personas que postulen de manera solitaria.

Según los datos proporcionados por la agencia de noticias EFE, el llamado generó un gran interés, contando con más de 100 solicitudes y miles de mensajes en los primeros días, provenientes de diversas regiones dentro de España e Iberoamérica.