La recta final del reality Gran Hermano Uruguay empezó a jugarse con otras reglas. Este domingo, en el programa que se emite por Canal 10, se vivió la primera jornada de eliminaciones dobles en la casa más famosa de la televisión. Se trata de una modalidad que tendrá su segunda definición este lunes y que promete cambiar el panorama de la competencia de cara a la elección de los finalistas.

La gala del domingo estuvo conducida, como siempre por Eduardo Colo Gianarelli y tuvo varios momentos para repasar. Uno de ellos fue la cena de nominadas, que reunió a las tres participantes que llegaron a esta instancia con la posibilidad de abandonar la casa. También hubo espacio para analizar el vínculo entre Tai y Juanma, una de las relaciones que se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales desde hace varios días.

Pero el momento central de la noche llegó cuando se conoció la decisión del público. Jazmín se convirtió en la nueva eliminada, y la primera en dejar la casa durante esta semana especial de eliminaciones dobles.

Para sorpresa de los analistas del programa, Jazmín obtuvo más del 57 por ciento de los votos del público; una cifra muy alta al tratarse de tres jugadores en competencia.

¡TENEMOS NUEVA ELIMINADA! 🚨 Jazmín debe abandonar la casa más famosa. ¡Así se despide de Gran Hermano! #GranHermanoUY https://t.co/HN1tXVbYmJ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 23, 2026

La placa había quedado integrada por tres de las cuatro mujeres que continúan en competencia. Después de una semana en la que todos los nominados habían sido hombres y que terminó con la salida de Bruno, el escenario cambió por completo: esta vez, Tai, Jazmín y Melanie quedaron expuestas al voto del público.

Esteban, que volvió a conseguir el liderazgo semanal, tuvo la posibilidad de modificar la placa y decidió salvar a Jessica. Así, las otras tres participantes quedaron a merced de la decisión de los espectadores.

Participantes en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: captura

La eliminación de Jazmín fue apenas el primer movimiento de una semana que tendrá otro momento clave este lunes. Con una segunda salida prevista, Gran Hermano Uruguay se acerca a la definición de sus finalistas y cada gala adquiere un peso mayor en el destino de quienes todavía permanecen en la casa.