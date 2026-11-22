Después de una semana en la que todos los nominados fueron hombres y que terminó con la eliminación de Bruno, Gran Hermano Uruguay cambió por completo el escenario de competencia. Esta vez, las cuatro mujeres que siguen en carrera quedaron en placa, aunque una de ellas logró salir de la zona de riesgo por decisión del líder.

Esteban, que volvió a obtener el liderazgo de la semana, tuvo la posibilidad de modificar la nominación y decidió salvar a Jessica. De esta manera, las participantes que quedaron expuestas al voto del público son Tai, Jazmín y Melanie.

La placa llega, además, en un momento clave del reality de Canal 10. Con la competencia entrando en su recta final, las próximas eliminaciones serán dobles, por lo que cada gala tendrá un peso especial en la definición de quiénes llegarán a convertirse en finalistas.

La semana pasada, la placa estuvo integrada exclusivamente por hombres y Bruno terminó abandonando la casa. Ahora, con tres mujeres en riesgo, el público tendrá que decidir quién debe dejar el juego.

Participantes de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: captura

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial de Gran Hermano Uruguay es negativa: los televidentes deben elegir al participante que quieren eliminar. Quien reúna la mayor cantidad de votos deberá abandonar la casa.

Para votar por SMS, hay que enviar la palabra VOTO seguida del nombre de la participante nominada al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido.

También se puede participar a través de la aplicación Pago Después, donde cada voto tiene un costo de 15 pesos, IVA incluido.

Encuesta de TVShow: ¿quién querés que abandone Gran Hermano?

El pasado domingo, Luana entró por sorpresa a la casa de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla de YouTube

TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta para conocer sus preferencias de cara a la próxima eliminación de Gran Hermano Uruguay. Esta semana, las opciones son Tai, Jazmín y Melanie.

La consulta es independiente de la votación oficial del programa: participar permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

Votá en la encuesta y contanos quién querés que abandone la casa.