Walas, el cantante de Massacre; la periodista Sandra Borghi; Laurita Fernández; Anita Espósito y Flavio Mendoza fueron los invitados de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Entre las conversaciones de la noche, el bailarín y coreógrafo compartió una reflexión sobre su infancia, la relación con sus padres (ella equilibrista y él carnicero que se enamoró y unió al circo) y la manera en que eligió ejercer la paternidad.

Mendoza tiene una relación muy cercana con su hijo Dionisio. Desde siempre lo acompaña a fútbol, a las actividades del colegio y también a cada una de sus propuestas artísticas. Está presente en esos momentos cotidianos de la crianza que pueden parecer pequeños, pero que para el artista tienen un significado especial: son justamente algunas de las cosas que él sintió que le faltaron durante su infancia.

"A mí me tocaron esos padres, que yo trato de hacer todo lo contrario de lo que fueron mis viejos", contó. Mendoza aclaró que, si bien considera que sus padres fueron buenos, hubo situaciones de su infancia que todavía recuerda con dolor.

"Mi mamá nos recagaba a palos o no tenía esa cosa del cariño y de acompañarte. Muchas veces te dicen: “Bueno, era la época”. Pero no era bueno eso", reflexionó.

Flavio Mendoza. Foto: Archivo. Foto: Captura de Instagram @mendozaflavio.

Cuando Kusnetzoff le preguntó si su madre iba a verlo en las actividades escolares, la respuesta fue contundente. "No. Mi mamá no venía a un acto. Yo me quedé un Día de la Madre con una rosa así", recordó, mientras recreaba con un gesto el tamaño de la flor que había llevado para ella.

Ese recuerdo ayuda a entender por qué hoy busca estar presente en cada paso de Dionisio. "Yo acompaño a Dio en todo. Lo veo que por ahí no sube la escalera solo porque le da miedo y yo sé lo que es sentir el miedo", explicó.

Para Mendoza, acompañar a su hijo también significa evitarle algunas de las sensaciones que él tuvo que atravesar solo. "Hasta en eso lo acompaño para que no lo padezca. Qué lástima que mis padres no se dieron cuenta", dijo.

Antes de cerrar, dejó una reflexión sobre la paternidad que resume buena parte de lo que había contado: "Cuando sos padre, el hijo no te debe nada. Vos lo trajiste al mundo".