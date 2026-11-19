La competencia en Gran Hermano Uruguay atraviesa uno de sus momentos más decisivos y tensos. Tras una nueva gala de nominación, quedó conformada una placa integrada exclusivamente por las cuatro mujeres que continúan en carrera: Jessica Martínez, Melanie Porta, Jazmín Esquivel y Tai Dudok.

La votación final reflejó una marcada división dentro de la casa y dejó a Jessica como la participante más votada con 8 votos en contra, seguida de cerca por Melanie, quien acumuló 7. En tanto, Jazmín y Tai empataron en el tercer lugar con 5 votos cada una, completando así la nómina de sentenciadas. Por detrás de ellas, aunque fuera de peligro en esta instancia, también recibieron votos Facundo Fernández (4), Gustavo Fernández (4), Matías Calimares (2) y Bruno Acevedo (2).

Por otra parte, Guillermo Suárez, Juan Martín Santana y Fabricio Bianchessi no recibieron votos en contra, a la vez que Esteban Álvarez no podía ser nominado por haberse consagrado como líder en la prueba semanal

Una espontánea conjunta que definió el rumbo

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el giro impuesto por el "Big" respecto a la nominación espontánea. Tanto Tai como Jazmín acudieron al confesionario con la intención de utilizar este recurso, pero Gran Hermano cambió las reglas habituales y las obligó a consensuar sus votos. Luego de una intensa negociación entre ambas, acordaron otorgarle cuatro votos a Melanie y tres a Jessica, una jugada estratégica que terminó siendo determinante para el resultado final.

Lo que viene: salvación y doble eliminación

La definición de la placa aún no está cerrada. Este jueves, Esteban, en su rol de líder de la semana, tendrá la tarea de rescatar a una de sus cuatro compañeras y sacarla de la zona de riesgo.

Este escenario se da en un contexto de aceleración total del reality. Tras la salida de Bruno Reyes el pasado lunes, apenas quedan 12 participantes en competencia y, tal como se anunció en la gala anterior, el juego cambia para siempre: a partir de esta semana comenzarán las dobles eliminaciones semanales, un ritmo vertiginoso que se mantendrá hasta definir a los seis finalistas del certamen.