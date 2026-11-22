Era una de las categorías más peleadas de la noche. Sobre el tramo final de la primera edición de los Premios Martín Fierro Uruguay se entregó el premio Mejor Labor en Conducción Femenina, donde competían nada menos que Victoria Rodríguez, Noelia Etcheverry y Jimena Sabaris.

Para algunos, Rodríguez era la comunicadora que llegaba con más chances, especialmente porque su ciclo de debates, Esta boca es mía, no había sido incluido entre programas nominados, lo que hacía suponer que el reconocimiento de APTRA se concentraría en su desempeño individual al frente de la pantalla. Sin embargo, el jurado quiso que el galardón cayera en manos de Noelia Etcheverry, consolidada como una de las comunicadoras de mayor crecimiento en los últimos años.

Al escuchar el veredicto, Victoria Rodríguez mantuvo la compostura. Según registraron las cámaras de Tv Show, aplaudió a la ganadora desde su lugar e, instantes después, se refugió en una escueta charla con la comunicadora Karina Vignola, quien se encontraba ubicada en la mesa contigua. No obstante, la figura de Canal 12 no quitó los ojos del escenario mientas su colega y flamante ganadora realizaba su discurso.

Etcheverry en el escenario agradeció a las instituciones que la votaron para el galardón, a sus compañeros de Canal 10, a su familia y a quienes le dieron sus primeras oportunidades en televisión. El momento más aplaudido de su discurso fue cuando dedicó el premio a quienes les cuesta encontrar trabajo en los medios de comunicación. "No paren de golpear puertas", recomendó.

Con ese Martín Fierro, Etcheverry coronaba una noche triunfal. Antes de alzarse con el premio individual por su labor al frente de ciclos como La Voz y Sonríe, te estamos grabando, ya había subido al escenario en dos oportunidades para celebrar junto a sus equipos las estatuillas a Mejor Producción (por La Voz) y Mejor Programa de Entretenimientos (por Sonríe, te estamos grabando).

Victoria Rodríguez y su vestido de Pablo Suárez. Foto: @pablosuarezone

De todos modos, Rodríguez no se fue con las manos vacías de la ceremonia. Si bien no obtuvo el premio en la categoría televisiva, durante la gala fue distinguida con el reconocimiento a la más elegante de la noche. La conductora lució un vestido dorado de Pablo Suárez, a quien le agradeció especialmente al subir al escenario.