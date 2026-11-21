Maxi de la Cruz se consagró como el gran ganador de la primera edición de los premios Martín Fierro Uruguay, celebrada este viernes 20 de noviembre en el Radisson Montevideo. El humorista y comunicador recibió el Martín Fierro de Oro, la máxima distinción de la noche, luego de haber sido premiado por su labor como conductor y de celebrar las estatuillas obtenidas por los programas ¿Quién es la máscara? y La culpa es de Colón, ambos de Canal 12.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y la productora 44DK, reunió a destacadas figuras de los medios uruguayos y argentinos. La conducción estuvo a cargo de Maxi de la Cruz, Eliana Dide y Luis Alberto Carballo.

Al recibir el máximo galardón, De la Cruz se mostró sorprendido y emocionado. "Gracias a todos los que votaron. Me parece que es mucho, es demasiado esto. Amo lo que hago. Me encanta", expresó.

El conductor también recordó a su padre, el histórico humorista Cacho de la Cruz, fallecido en 2025. "Lo heredé y seguro papá está acá", manifestó, visiblemente conmovido.

Durante su discurso dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Barbie, a su hija Candelaria de la Cruz y a su productor, Diego Sorondo. "Estoy muy honrado y muy emocionado", concluyó.

La gala también tuvo como protagonista a Natalia Oreiro, distinguida con el Martín Fierro de Platino, mientras que Carlos Perciavalle, Sergio Puglia y la humorista argentina Fátima Flores recibieron reconocimientos especiales. Además, el programa argentino LAM fue homejeado por los 10 años de permanencia en pantalla.

Entre los canales de televisión abierta, Canal 10 se destacó con premios para La Voz Uruguay, Sonríe, te estamos grabando y Polémica en el bar, además de la distinción a Noelia Etcheverry como mejor conductora y de Natalie Yoffe como panelista.

Canal 4 celebró los reconocimientos a Telenoche, Algo contigo, Todas las voces y En la ruta, además del premio al cronista Nicolás González.

Canal 12, por su parte, sumó estatuillas para El Polideportivo, La culpa es de Colón y ¿Quién es la máscara?, además de las distinciones individuales a Maxi de la Cruz y Celina Pereyra.

La televisión pública también tuvo su reconocimiento con el premio a Historias propias, de Canal 5, mientras que Pasión de Carnaval, de VTV, hizo historia al convertirse en el primer programa ganador de un Martín Fierro Uruguay.

Todos los ganadores del Martín Fierro Uruguay 2026

La lista de premiados, en orden cronológico, es la siguiente: