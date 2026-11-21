Maxi de la Cruz ganó el Martín Fierro de Oro: todos los premiados de la primera edición en Uruguay
Maxi de la Cruz ganó el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los premios en Uruguay. Natalia Oreiro recibió el de Platino. La gala distinguió a figuras y programas de televisión, radio y streaming: la lista completa.
Maxi de la Cruz se consagró como el gran ganador de la primera edición de los premios Martín Fierro Uruguay, celebrada este viernes 20 de noviembre en el Radisson Montevideo. El humorista y comunicador recibió el Martín Fierro de Oro, la máxima distinción de la noche, luego de haber sido premiado por su labor como conductor y de celebrar las estatuillas obtenidas por los programas ¿Quién es la máscara? y La culpa es de Colón, ambos de Canal 12.
La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y la productora 44DK, reunió a destacadas figuras de los medios uruguayos y argentinos. La conducción estuvo a cargo de Maxi de la Cruz, Eliana Dide y Luis Alberto Carballo.
Al recibir el máximo galardón, De la Cruz se mostró sorprendido y emocionado. "Gracias a todos los que votaron. Me parece que es mucho, es demasiado esto. Amo lo que hago. Me encanta", expresó.
El conductor también recordó a su padre, el histórico humorista Cacho de la Cruz, fallecido en 2025. "Lo heredé y seguro papá está acá", manifestó, visiblemente conmovido.
Durante su discurso dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Barbie, a su hija Candelaria de la Cruz y a su productor, Diego Sorondo. "Estoy muy honrado y muy emocionado", concluyó.
La gala también tuvo como protagonista a Natalia Oreiro, distinguida con el Martín Fierro de Platino, mientras que Carlos Perciavalle, Sergio Puglia y la humorista argentina Fátima Flores recibieron reconocimientos especiales. Además, el programa argentino LAM fue homejeado por los 10 años de permanencia en pantalla.
Entre los canales de televisión abierta, Canal 10 se destacó con premios para La Voz Uruguay, Sonríe, te estamos grabando y Polémica en el bar, además de la distinción a Noelia Etcheverry como mejor conductora y de Natalie Yoffe como panelista.
Canal 4 celebró los reconocimientos a Telenoche, Algo contigo, Todas las voces y En la ruta, además del premio al cronista Nicolás González.
Canal 12, por su parte, sumó estatuillas para El Polideportivo, La culpa es de Colón y ¿Quién es la máscara?, además de las distinciones individuales a Maxi de la Cruz y Celina Pereyra.
La televisión pública también tuvo su reconocimiento con el premio a Historias propias, de Canal 5, mientras que Pasión de Carnaval, de VTV, hizo historia al convertirse en el primer programa ganador de un Martín Fierro Uruguay.
Todos los ganadores del Martín Fierro Uruguay 2026
La lista de premiados, en orden cronológico, es la siguiente:
- Mejor programa cultural: Pasión de Carnaval (VTV).
- Mejor programa turístico: En la ruta (Canal 4).
- Mejor programa de interés general en radio: No toquen nada (Del Sol FM).
- Reconocimiento a la trayectoria: Sergio Puglia.
- Mejor cronista de exteriores: Nicolás González (Telenoche, Canal 4).
- Mejor programa de actualidad en streaming: Todo un tema (El Observador).
- Mejor programa de interés general en streaming: Weno que pasó (Aweno TV).
- Mejor programa deportivo en streaming: Tuya y mía (El Espectador Deportes).
- Mejor programa informativo en radio: Informativo Sarandí (Radio Sarandí).
- Mejor programa deportivo en radio: 100% deporte (Sport 890).
- Revelación en televisión: Celina Pereyra (Canal 12).
- Mejor labor humorística en radio: Pablo Fabregat (Del Sol FM).
- Mejor panelista de televisión: Natalie Yoffe (Gran Hermano Argentina, Canal 10).
- Mejor programa de debate: Polémica en el bar (Canal 10).
- Reconocimiento a la trayectoria: Carlos Perciavalle.
- Mejor programa de entretenimiento: Sonríe, te estamos grabando (Canal 10).
- Mejor programa humorístico: La culpa es de Colón (Canal 12).
- Mejor producción integral: La Voz Uruguay (Canal 10).
- Reconocimiento especial: LAM, con Ángel de Brito.
- Mejor programa político: Todas las voces (Canal 4).
- Mejor programa de interés general en televisión: Historias propias (Canal 5).
- Mejor magazine: Algo contigo (Canal 4).
- Reconocimiento especial: Fátima Flores.
- Mejor conducción radial: Orlando Petinatti (Malos pensamientos).
- Mejor conducción en streaming: Richard Galeano (Hacemos lo que podemos, Undertake Media).
- Mejor contenido digital en redes: Trimax Media.
- Martín Fierro de Platino: Natalia Oreiro.
- Mejor conducción masculina en televisión: Maxi de la Cruz (Canal 12).
- Mejor conducción femenina en televisión: Noelia Etcheverry (Canal 10).
- Mejor programa deportivo en televisión: Polideportivo (Canal 12).
- Mejor noticiero de televisión: Telenoche (Canal 4).
- Mejor reality/concurso: ¿Quién es la máscara? (Canal 12).
- Martín Fierro de Oro: Maxi de la Cruz.
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