"Gran Hermano Uruguay": qué jugador bajó de la placa de eliminación y el mensaje del Big por el presupuesto

Este domingo 18 de octubre se realizó una nueva gala en el reality Gran Hermano Uruguay que definió el versus final de cara a la eliminación, que se realizará el lunes.

Tal como había anunciado durante la semana el conductor, Eduardo "Colo" Gianarelli, el domingo se conocería qué jugador bajaba de la placa de eliminación, entre los nominados de la casa: Victoria, Bruno y Jessica. Por decisión del público, Jessica fue salvada de la placa de nominados. De esta forma este lunes a la noche se conocerá al nuevo eliminado del reality.

Además de conocer al nuevo salvado, la gala del domingo definió la prueba de presupuesto. Los jugadores debían imitar poses a partir de imágenes que le proporcionaba Gran Hermano, y el resultado no fue el que esperaban. Los jugadores tuvieron ocho errores, cuando podían tener hasta cinco, anunció Melanie, la líder de la semana.

Como volvieron a perder la prueba por el presupuesto, la voz de Gran Hermano les comunicó que si la próxima semana vuelven a perder, cobrarán solo el 30 por ciento del presupuesto.

Además, en la gala se mostró y analizó la relación entre Melanie y Catan, así como las consecuencias de la jugada que realizó la líder de la semana, Melanie, que salvó a su pareja en el reality.

Finalmente, pasadas las 23.00, Gianarelli anunció que Jessica bajó de la placa, por decisión del público. La jugadora obtuvo apenas el 9,87 por ciento de los votos negativos de la gente, demostrando que el foco no se encontraba en ella, sino entre Bruno, quien esta semana comenzó a criticar a Catan; y Victoria, que ha sido aliada del polémico jugador del reality.

De esta forma, el versus final de la semana será entre Victoria y Bruno; uno de ellos será eliminado este lunes de la casa más famosa de la televisión.