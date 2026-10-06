Fuerte cruce entre Sebastián da Silva y el periodista que criticó a Luis Lacalle: "Dejá la gurisada quieta"

La llegada de Luis Lacalle Ponce de León al panel de analistas de Gran Hermano Uruguay no ha pasado desapercibido. El periodista de TV Ciudad, Josema Caraballo criticó al hijo del expresidente a través de las redes sociales.

En una publicación en X, antes Twitter, Caraballo escribió: "El panelista habla como Caro Pardíaco, o soy yo?", en alusión al gracioso personaje creado por Julián Kartún. El comentario generó un ida y vuelta con varios usuarios que salieron a criticar, y también a defender al joven influencer por su llegada al programa de Canal 10.

Entre las respuestas que recibió el periodista se encuentra el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien criticó el comentario. "Gente grande burlándose de un guri. Hay mucha mediocridad en ese resentimiento", escribió el parlamentario.

Gente grande burlándose de un guri. Hay mucha mediocridad en ese resentimiento . — Sebastian Da Silva (@camboue) October 6, 2026

El periodista no demoró en contestarle con humor a Da Silva en la misma red social: "Trezeguet tiene como 50 años, Da Silva! Ahhh, vos te referías a otro?"; a lo que Da Silva retrucó: "Anda a cancelar a la draga. Métete con uno de tu tamaño y deja la gurisada quieta".

Josema Caraballo en "Así las cosas". Foto: Archivo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Caraballo continuó la conversación: "Ya que te gusta hablar en estos términos, vos ponete a laburar como legislador y dejá las redes un poco", a lo que Da Silva le escribió: "Vos controla a los frentistas que votaste , a mi me controlan los blancos. Antes de meterte con un pibe , pensa, podría ser tu hijo".

"Dejá de vender humo, podrías intentar elevar un poco la política y estar en TU lugar, el parlamento, donde AHORA se están conmemorando los 60 años de la CNT, pero no, claramente lo tuyo es esto, te gusta el barro, salir en los portales citado por boludeces y no por proyectos que beneficien al Uruguay, intentá “gobernar” para todos y no para los que usan bombacha, abrazo!", publicó Caraballo cerrando el tema.