Encuesta: ¿qué aspirante se irá de "Gran Hermano: Uruguay"? Votá y elegí entre Laura, Melanie y Tatiana

Gran Hermano: Uruguay tendrá esta noche su primera despedida. Apenas dos días después del estreno, Laura Dotto, Melanie Porta y Tatiana Cabrera se juegan su continuidad en la casa. Una quedará afuera, pero la decisión tendrá dos etapas: primero intervendrán sus compañeros y después será el público el que defina la eliminación.

La gala se emitirá este martes 22 a las 21.15 por Canal 10, con Eduardo “Colo” Gianarelli como conductor. Las tres ingresaron el domingo como aspirantes: a diferencia de los otros 18 concursantes, debían ganarse un lugar definitivo en la competencia.

Cada una conocía su condición, pero no sabía quiénes eran las otras dos aspirantes ni podía contárselo al resto. El secreto se reveló el lunes y provocó el malestar de varios participantes, que calificaron la propuesta como "una guachada".

Esta noche, los jugadores votarán para salvar a una de las tres. Quien reciba más apoyos seguirá en competencia y saldrá de la placa. Las otras dos quedarán enfrentadas en la votación del público. El conductor les advirtió que no pueden complotar ni anticiparse entre ellos a quién piensan salvar.

Para participar desde Uruguay, hay que enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre de la aspirante que se quiere eliminar: VOTO LAURA, VOTO MELANIE o VOTO TATIANA. Una vez que se conozca a la salvada, la definición será entre las dos que permanezcan en placa.

La votación es negativa: se envían mensajes para que una concursante abandone la casa, no para apoyarla. Según informó Subrayado, esta modalidad se mantendrá durante la temporada. Los compañeros salvan y el público elimina.

Según las bases publicadas por Canal 10, cada SMS cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto. El importe se suma a la factura o se descuenta del saldo prepago. El servicio está disponible para líneas Antel, Movistar y Claro que tengan habilitados los mensajes premium o de valor agregado.

El sistema envía una respuesta para confirmar el voto. No hay un límite de mensajes, pero cada envío se cobra por separado. La participación está habilitada durante los períodos que indique el programa.

Laura tiene 67 años y es de Malvín Norte; Melanie tiene 36, vive en Piedras Blancas y trabaja en OSE; Tatiana tiene 30 y es de Canelones. Solo dos podrán continuar.

Antes de la definición de esta noche, TVShow propone una encuesta para conocer la opinión de sus lectores: ¿quién debería abandonar la casa, Laura, Melanie o Tatiana? Votá a continuación. Esta consulta es independiente de la votación oficial y no incide en el resultado del programa.