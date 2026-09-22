Daniel Castro pidió ayuda tras el robo a su hija y recibió una inesperada reacción de sus seguidores

Daniel Castro recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda luego de que su hija, Ana Zía Castro Veiga, sufriera un robo en los alrededor del Nuevocentro. El periodista contó que el episodio ocurrió aproximadamente a las 17:00 y solicitó especialmente la colaboración de sus seguidores para intentar recuperar los documentos que llevaba en la mochila.

“Un pedido especial: le robaron la mochila a mi hija Ana Zía Castro Veiga aproximadamente a las 17 en la zona de Nuevocentro. Si alguien encuentra alguno de sus documentos (cédula, licencia conducir, Credencial y tarjetas) favor comunicarse al WhatsApp 098 120 123. Muchas gracias RT”, escribió en X.

Castro, que cuenta con más de 156.000 seguidores en esa red social, consiguió rápidamente una respuesta de su comunidad. Su publicación superó los 427 retuits y alcanzó más de 245 “me gusta”, mientras distintos usuarios compartieron el pedido con la intención de colaborar en la búsqueda.

Entre las respuestas hubo mensajes de solidaridad y personas que le desearon a la familia que pudiera recuperar pronto las pertenencias. Pero la publicación también generó un intercambio que terminó desviando la conversación hacia uno de los documentos mencionados por el periodista.

“¿Por qué andan con la credencial encima?”, preguntó un usuario. Otros hicieron comentarios en la misma línea: “¿Credencial?”, "Credencial? Está apurada para votar?" y “Dicen que también los certificados de vacunas y todos los diplomas...”.

Un pedido especial: le robaron la mochila a mi hija Ana Zía Castro Veiga aproximadamente a las 17 en la zona de Nuevocentro. Si alguien encuentra alguno de sus documentos (cédula, licencia conducir, Credencial y tarjetas) favor comunicarse al WhatsApp 098 120 123. Muchas gracias… — Daniel Castro (@dcastro65) September 21, 2026

Así, lo que comenzó como un pedido concreto para encontrar los documentos de su hija terminó generando una particular discusión entre los seguidores del periodista, que repararon en qué documentación suele llevarse consigo y en qué circunstancias puede ser necesaria.

La publicación también recibió comentarios que llevaron el episodio hacia otro terreno. Algunos usuarios aprovecharon el mensaje del periodista para hacer referencias a la situación política y social del país, y desviar la charla hacia la política.

“Disfruta lo votado por el pueblo Daniel. Si ustedes los periodistas difundieran lo que está pasando... pero hacen silencio, son cómplices (tal vez usted no) y sabes que tengo razón... el país se cae a pedazos pero... tienen trabajo. Así vamos”, escribió uno de los usuarios.

"Ya estás festejando uruguayo lo que votaste Daniel", escribió otro, en esa misma línea.

Actualmente, Daniel Castro conduce Informativo Sarandí y Fuera de Contexto, ambos por Radio Sarandí. Además, lleva adelante el ciclo de streaming Con vos, por Cardinal TV.