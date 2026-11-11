Carnaval 2027: qué conjuntos actúan hoy, miércoles 11 de noviembre en la Prueba de Admisión y cómo ver la etapa

El inicio del Concurso Oficial del Carnaval está a la vuelta de la esquina. Y como antesala ya comenzó la Prueba de Admisión del Carnaval 2027 continúa este miércoles 11 de noviembre con su segunda etapa en el Teatro de Verano.

Esta noche serán cinco los conjuntos que subirán al escenario para presentar un fragmento de sus espectáculos, para buscar así un lugar en el próximo Concurso Oficial.

La jornada de hoy comenzará a las 20:30 y tendrá representantes de tres categorías: murgas, humoristas y parodistas. La programación prevista para esta segunda noche inicia con murga Manda la vuelta; seguirán, a las 21.05 humoristas Fantoches; luego la murga Sorda de un oído a las 21:45; parodistas La pandilla actuará a las 22.20 y cierra la noche la murga Araca la Cana, que desde las 23.05 buscará volver al Concurso Oficial.

¿Cómo asistir a la Prueba de Admisión en el Teatro de Verano?

Quienes quieran presenciar las actuaciones desde el Teatro de Verano podrán ingresar entregando un alimento no perecedero como entrada. Lo recaudado será distribuido por la Intendencia de Montevideo y Daecpu entre instituciones sociales, clubes barriales, parroquias, escuelas y otras organizaciones.

Carnaval en el Teatro de Verano. Foto: Archivo. Julio Barcelos/Archivo El Pais

¿Cómo ver la Prueba de Admisión del Carnaval 2027 en televisión?

La Prueba de Admisión se transmite en vivo por el canal TV Ciudad, con una cobertura que comienza a las 20:00. La conducción está a cargo de Florencia Infante, Diego Waisrub, Imanol Sibes y Jimena Vázquez, cuatro conocidas figuras vinculadas al Carnaval.

La Prueba de Admisión, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, reúne a 34 conjuntos de distintas categorías, que durante siete noches buscarán convencer al jurado y conseguir su lugar en el Concurso Oficial del Carnaval 2027.

El jurado está integrado por Gabriela Barboza, como presidenta; Alfredo Leirós, como presidente alterno; Adriana Do Reis, Eduardo Outerello, Fernando Imperial y Susana Bosch.