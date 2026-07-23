Netflix busca a los próximos creadores de series en Uruguay: abrió una convocatoria gratuita para guionistas

Después consolidarse como uno de los polos audiovisuales más activos de la región, Uruguay parece haber identificado el eslabón que todavía le falta fortalecer. Los grandes rodajes internacionales ya llegan al país, existe una generación de técnicos acostumbrados a trabajar en producciones de escala global y los actores uruguayos tienen cada vez más presencia en plataformas como Netflix, HBO Max y Prime Video. El próximo paso, creen desde la industria, es encontrar las historias.

Con ese objetivo nació Temporada Cero, un programa gratuito de formación para guionistas de series impulsado por K&S Films -la productora detrás de títulos como El Eternauta y Belén- junto a Netflix, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y CAF. La convocatoria ya se abrió y busca seleccionar a 20 participantes: diez personas que ya tengan una idea de serie en desarrollo y otras diez que quieran empezar a escribirla desde cero. El programa se desarrollará entre setiembre y noviembre con instancias presenciales y online, y está dirigido a mayores de 18 años con al menos cinco años de residencia legal en Uruguay. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de agosto.

La iniciativa está encabezada por la productora Mariana Secco, responsable de operación de K&S Films en Uruugay y pata local de El futuro es nuestro, la serie de Netflix considerada como la mayor producción en América Latina. Para Secco, el crecimiento de la industria dejó en evidencia una necesidad muy concreta: desarrollar ideas para una serie.

Secco remarca que el programa no busca solo guionistas formados. Uno de los objetivos es llegar a personas que nunca estudiaron escritura audiovisual, pero que consumen series, leen y escriben en su casa por su cuenta.

Conferencia de prensa por el inicio del rodaje de la serie "El futuro es nuestro" en Uruguay. Foto: Archivo Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

“Con la escritura podés estar trabajando desde una computadora en Cerro Chato. Hay muchísima gente talentosa en todo el país y con esta convocatoria queremos llegar a la mayor cantidad posible”, explicó Secco a El País.

La convocatoria contempla justamente esas dos puertas de entrada: quienes ya tienen un proyecto y quienes apenas cuentan con una idea. “No tiene que ser una serie desarrollada; puede ser simplemente una idea. Después los docentes ayudan a transformarla en un proyecto”, señaló.

Uno de los puntos que más subraya la productora es que los derechos de las ideas seguirán perteneciendo a los autores. “Cada participante conserva sus derechos y después puede hacer lo que quiera con su proyecto”, aclaró.

Según contó, la propuesta surgió después de meses de trabajo conjunto entre K&S, Netflix y ACAU, en los que se discutieron las bases y el enfoque pedagógico del programa. “Es la primera vez que se unen política pública, una plataforma global y un organismo multilateral para formar guionistas de series. Eso es extraordinario”, dijo.

La convocatoria incluye un incentivo adicional: entre los proyectos que ingresen, uno recibirá un reconocimiento en Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de América Latina que se realizará en diciembre en Uruguay.