Ventana Sur, el evento más importante del audiovisual latinoamericano volverá a Uruguay; los detalles

Ventana Sur, el evento del mercado más importante para el audiovisual latinoamericano se realizará por segunda vez en Montevideo. Será entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Lo organizan el Marché du Film —el mercado cinematográfico más grande e importante del mundo que se realiza en simultáneo con el Festival de Cannes— la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (la ACAU) y el argentino Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (el Incaa).

“Ventana Sur se ha convertido en la principal puerta de entrada internacional para películas, series, animaciones, documentales y proyectos de género latinoamericanos que buscan financiamiento, socios de coproducción, visibilidad en festivales, agentes de ventas y distribución”, escribió la revista especializada Variety al dar la noticia.

El encuentro se realizó durante 15 años en Buenos Aires pero desde 2024 se decidió por una alternancia rioplatense entre la capital uruguaya y la capital argentina, que volvió a ser la anfitriona en 2025.

A la edición de 2024, según cifras oficiales concurrieron unos 3.000 participantes, incluyendo agentes de ventas, productores, distribuidores, programadores de festivales, instituciones cinematográficas y artistas. Se informó, entonces, que el evento ocupó el 90 por ciento de la capacidad hotelera de la capital por lo que es un acontecimiento que excede su rubro.

Las locaciones del evento se repartirán entre el Auditorio Nacional Adela Reta,la Cinemateca Uruguaya, donde se harán las exhibiciones, y el Teatro Solís.

“Ventana Sur se ha consolidado como un destino fundamental donde la excelencia del Marché du Film converge con el verano del hemisferio sur”, dice en la comunicación oficial, Gisella Previtali, presidenta de ACAU y codirectora de Ventana Sur. “Este evento sirve como pilar estratégico para impulsar nuestro talento local y la profunda sofisticación de nuestras cinematografías regionales”.