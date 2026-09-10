Más malas noticias para Nicolas Cage: un socavón en su mansión obliga a evacuar la zona por riesgo de colapso
El actor, cuya serie de televisión "Spider Noir" fue cancelada por Prime Video, es protagonista involuntario de un socavón en la ciudad de Malibú, en California.
La última semana fue agridulce para el actor Nicolas Cage, ya que con diferencia de pocos días se conoció que la serie Spider Noir había sido cancelada por la plataforma Prime Video luego de una sola temporada, y que la producción recibió cinco premios Emmy Creativos en la ceremonia realizada el domingo en Los Ángeles.
Ahora, el ganador del Oscar a mejor actor por Adiós a Las Vegas, protagoniza una nueva noticia, esta vez de manera involuntaria. El motivo se debe a un gigantesco socavón que se abrió frente a la entrada de una mansión del actor. El hueco obligó a la evacuación de varias viviendas colindantes en la ciudad de Malibú, en el estado de California, ante el riesgo de derrumbe estructural.
El incidente ocurrió por el fuerte oleaje causado por las tormentas que se han registrado en los últimos días a raíz del paso del huracán Marie por el océano Pacífico, lo que provocó una brecha de nueve metros de profundidad que dificultó el acceso a la calle.
Los Servicios de Emergencia de la ciudad declararon la noche del martes órdenes de evacuación en una treintena de viviendas vecinas a la casa de Cage, ubicada en una exclusiva zona residencial junto a la costa de Malibú, ante la preocupación por seguridad pública.
"Un socavón en expansión restringe el acceso vital para los residentes y los servicios de emergencia", indicó la Oficina de Servicios de Emergencia de Malibú sobre el incidente.
La ciudad advirtió que el paso del huracán Marie continuaría provocando mareas altas y lluvias, lo que podría empeorar la situación en la zona.
Cage compró esta lujosa vivienda de cuatro plantas y con acceso privado a la playa en 2024 por un valor de 10,5 millones de dólares, según publicó The New York Times. La calle donde se encuentra ubicada la propiedad goza además de acceso restringido.
Agencia EFE
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