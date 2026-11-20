En medio del escándalo mediático y legal por el violento altercado ocurrido en la casa de los sueños en Nordelta, y tras el feroz cruce con Wanda Nara que se hizo viral en las redes, Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez decidieron alejarse del ruido y tomarse unos días para descansar, relajarse y pasar tiempo de calidad juntos. El destino elegido fue Uruguay, un espacio conectado íntimamente con la naturaleza, que les permitió disfrutar al sol y acercarse a los caballos.

El jueves, Icardi y Suárez compartieron en Instagram fotos de su estadía en Uruguay. Se los pudo ver juntos en un campo en Carmelo. Ambos se acercaron a acariciar a los caballos que estaban en el lugar y cada uno ofició de fotógrafo para el otro. Como era de esperarse, no dudaron en abrazarse y sacarse una selfie.

Asimismo, incluyó una postal del hospedaje en la que quedó a la vista la cama doble de la habitación ubicada frente a un ventanal con vista a una galería y al amplio espacio verde.

El destino elegido fue uno muy conocido, especialmente para Suárez; se instalaron en Campo de Magnolias, la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, su íntima amiga. La misma tiene chimenea, establo, pileta y un amplio espacio verde. Se trata de un lugar que la actriz visitó varias veces con Benjamín Vicuña —su pareja entre 2015 y 2021 y padre de sus hijos Magnolia (8) y Amancio (6)— mientras estuvieron juntos.

Mauro Icardi en Uruguay. Foto: Instagram @mauroicardi

En junio de 2025, Suárez llevó a Mauro Icardi a la chacra y, según se pudo advertir, él quedó fascinado con el lugar. “Buen día con mucho amor”, comentó ahora el deportista junto a emojis de una carita enamorada, un corazón y la bandera de Uruguay.

Además, en sus historias, la actriz publicó una foto de un Colet, mientras que Icardo publicó una foto de la actriz en la pileta luciendo un traje de baño y la frase: “El amor de mi vida mirándome fijo”.

Historia de Instagram de China Suárez con un Colet. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Antes de cruzar el Río de la Plata, la ex Casi Ángeles asistió al Sport’s Day, una jornada de deportes que organizó la escuela de su hija Rufina.También asistió Nicolás Cabré, junto a su esposa Rocío Pardo. Este evento marcó el encuentro entre ellos tras el escándalo mediático.