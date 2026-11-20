Los fallos de la Prueba de Admisión para el Carnaval 2027 desataron una fuerte polémica luego de que dos reconocidas murgas, Araca la Cana y Mi Vieja Mula, quedaran fuera del Concurso Oficial. Ambas agrupaciones hicieron públicos sus cuestionamientos, aunque por motivos diferentes, y pusieron bajo la lupa los procedimientos del jurado y el papel de las autoridades del Carnaval.

La histórica Araca la Cana, fundada en 1935 y considerada una de las agrupaciones emblemáticas de la fiesta de Momo, denunció un error en el mecanismo de desempate que terminó dejándola fuera de la competencia.

Por su parte, Mi Vieja Mula cuestionó las diferencias de puntuación entre los integrantes del jurado y vinculó su eliminación con presuntas presiones que, según uno de sus integrantes, le habían sido advertidas un año atrás.

Araca la Cana denuncia un error y anuncia acciones legales

La murga Araca la Cana difundió un comunicado dirigido al "pueblo carnavalero" en el que expresó su malestar por lo ocurrido durante el proceso de clasificación.

Según explicó, el jurado incurrió en un "error humano" al resolver el desempate con La Reina de la Teja, lo que habría perjudicado sus posibilidades de acceder al Concurso Oficial. Ambas murgas terminaron la evaluación con el mismo puntaje de 55 puntos. De acuerdo a la información oficial, el desempate se hizo a través de una segunda votación a sobre cerrado del jurado.

"Con el puntaje obtenido y debido a un error humano por parte del Jurado en el desempate en la clasificación, debíamos tener nuestro lugar en el próximo Carnaval", sostuvo la agrupación.

Pero la controversia no terminó allí. Según la versión de Araca la Cana, luego de plantear la situación ante las autoridades, recibió una comunicación que le aseguraba su participación en el certamen.

"Tras una reunión entre Daecpu y la Intendencia de Montevideo, recibimos una llamada de las autoridades de Daecpu asegurándonos que estaríamos en el Carnaval", señaló.

Sin embargo, días después llegó una nueva comunicación que cambió el escenario. "Desde la Intendencia no se nos habilitaría y tendríamos que apelar a una instancia legal", aseguró la murga.

La agrupación calificó lo sucedido como una contradicción entre la puntuación otorgada por el jurado y el resultado definitivo de la clasificación.

"Araca la Cana no merece este trato", expresó en su comunicado, al tiempo que anunció que continuará con el reclamo y que ya cuenta con el patrocinio del abogado Ignacio Durán.

"Seguiremos dando esta pelea donde corresponda", advirtió la murga, que cerró su pronunciamiento con una frase de la canción Compañera, compuesta por Los Olimareños para la agrupación: "Si tu mano te responde, no temas a la verdad".

Comunicado de Araca la Cana al pueblo carnavalero pic.twitter.com/fyIJRcukw4 — Araca la Cana (@racalacana) November 19, 2026

Mi Vieja Mula: sospechas sobre el jurado y un antecedente de 2025

La eliminación de Mi Vieja Mula también generó controversia, especialmente por las diferencias entre las puntuaciones de los integrantes del jurado.

La murga quedó apenas un punto por debajo de La Reina de la Teja (y Araca la Cana), última clasificada para el Concurso Oficial. En la evaluación de los jurados, Adriana Do Reis le otorgó 20 puntos y Eduardo Outerello 22, mientras que Susana Bosch la calificó con 12, por debajo del mínimo de 15 puntos que representa el 60% exigido en la categoría.

Sebastián Mederos, letrista e integrante de Mi Vieja Mula, publicó un extenso descargo en Instagram en el que cuestionó el resultado y lo vinculó con una situación que, según su relato, se remonta a noviembre de 2025.

Mederos aseguró que, después de que la murga obtuviera el segundo puesto en la Prueba de Admisión del año pasado, recibió una llamada de una persona con información sobre el ambiente carnavalero, cuya identidad prefirió mantener en reserva.

"Me comenta que había presiones o molestia de Daecpu hacia el jurado por cómo había sido el fallo", relató. Según su versión, aquella persona le advirtió específicamente sobre la postura de una integrante del tribunal.

"Una de las cosas que me dice explícitamente es que desde Daecpu se jugaban a que Susana Bosch 'nos matara' y, como eso no pasó, se había generado esa molestia con el jurado", afirmó.

El murguista explicó que mantuvo esa información en reserva durante varios meses, hasta que decidió plantearla durante la devolución del jurado posterior al Carnaval 2026.

Sus declaraciones provocaron una reunión con autoridades de Daecpu, encabezadas por su presidente, Alfredo Jaureguiverry, y el abogado de la institución. Según Mederos, los dirigentes negaron cualquier presión y le transmitieron que la persona que supuestamente había realizado la advertencia también había desmentido sus dichos.

Posteriormente, la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo les propuso formalizar una denuncia, pero la murga optó por no hacerlo.

"No queríamos hacer una caza de brujas, no queríamos matar al mensajero", explicó.

Mi Vieja Mula clasifcaba en un buen lugar para dos jurados y el voto de Suaana Bosch la dejó fuera de carnaval. Quedaron lejos A la Bartola y Gente Grande que a muchos nos encantaba su texto, daban ventajas cantando pero se podían neutralizar. Campañón de Social Club que por… pic.twitter.com/REjMWUUXMR — Nacho (@nachoarturaola) November 17, 2026

Con estos antecedentes, Mederos consideró especialmente llamativa la calificación que Bosch otorgó a Mi Vieja Mula en la reciente Prueba de Admisión.

"Para ella no teníamos ni siquiera nivel para estar en Carnaval", cuestionó sobre los 12 puntos recibidos.

El letrista aclaró que no conoce personalmente a la jurado y que no pretende cuestionar su ética, aunque calificó la puntuación como "injustificable" desde el punto de vista artístico.

"Yo no puedo pasar por alto el proceso en que venimos de hace un año atrás, en donde se nos hizo un señalamiento en particular por esta jurado", expresó.

En su descargo también apuntó contra las instituciones que organizan el Carnaval. Sostuvo que Daecpu "tiene la libertad de hacer y deshacer en Carnaval" y calificó a la Intendencia de Montevideo de "omisa" frente a estas situaciones.

"El fallo, a mi gusto, es el cierre de un proceso que tuvo señales durante todo un año", concluyó.

Las afirmaciones de Mederos constituyen denuncias y sospechas planteadas públicamente por el integrante de la murga, sin que se haya acreditado que existieran presiones sobre el jurado. De acuerdo con su propio relato, Daecpu rechazó esos señalamientos.