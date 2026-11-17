El Carnaval 2027 comienza a tomar forma. Luego de varias jornadas de actuaciones en el Teatro de Verano Ramón Collazo, culminó la Prueba de Admisión y el jurado dio a conocer la lista de conjuntos clasificados para el próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que comenzará en febrero.

La instancia dejó importantes novedades, entre ellas el esperado regreso de Agarrate Catalina, la clasificación de La Justa, una de las grandes apuestas para el próximo concurso, y la sorpresiva eliminación de Araca la Cana, una de las murgas más históricas y emblemáticas del Carnaval uruguayo.

Agarrate Catalina fue precisamente una de las protagonistas de la última jornada de actuaciones. La murga encabezada por los hermanos Cardozo volvió a pisar el escenario del Teatro de Verano y consiguió su clasificación para el certamen de febrero.

El regreso de la agrupación, una de las más populares y premiadas de las últimas décadas, genera grandes expectativas entre los aficionados al Carnaval, que volverán a disfrutar de su propuesta en la máxima competencia.

Otra de las agrupaciones que logró superar la instancia fue La Justa, que también aparece como una de las propuestas que despiertan interés de cara a la próxima temporada. La categoría de murgas contará, además, con nombres de reconocida trayectoria como Asaltantes con Patente, La Mojigata y La Margarita.

La lista final se completa con los conjuntos que en el Carnaval 2026 pasaron a la tercera etapa de la Liguilla.

🎉 #PruebadeAdmisiónXTVCiudad | "Yama, es muy difícil defenderte del fachaje..." Cuatro años después y en sus bodas de plata, Agarrate Catalina volvió al Teatro de Verano para cerrar la Prueba de Admisión. pic.twitter.com/gSStQ7ZVA0 — TV Ciudad (@TVCIUDADuy) November 17, 2026

Una murga de Treinta y Tres hizo historia

Otra de las grandes novedades llegó desde el interior del país. La Farola, murga del departamento de Treinta y Tres, consiguió su clasificación y protagonizó un hecho histórico, al convertirse en la primera agrupación de esa categoría del departamento en acceder al Concurso Oficial del Carnaval de Montevideo.

La clasificación representa un importante logro para el conjunto y para el movimiento carnavalero de Treinta y Tres, que tendrá por primera vez una murga de su departamento compitiendo en el tradicional escenario del Parque Rodó.

En total, fueron 14 los conjuntos que superaron la Prueba de Admisión: nueve murgas, dos revistas, dos humoristas y un conjunto de parodistas.

Todos los conjuntos clasificados para el Carnaval 2027

La nómina difundida está presentada en orden alfabético dentro de cada categoría y no corresponde a un ranking de puntajes o posiciones obtenidas en la Prueba de Admisión.

Revistas



Carambola

House

Humoristas



Los Chobys

Social Club

Parodistas



El Clan

Murgas



Agarrate Catalina

Asaltantes con Patente

Jardín del Pueblo

La Justa

La Mojigata

Sorda de un oído

La Farola de Treinta y Tres

La Margarita

La Reina de la Teja

Los conjuntos que superaron esta instancia se sumarán a los que ya tienen asegurada su participación por los resultados de la edición anterior, para completar la grilla del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2027.

Con regresos esperados, propuestas que llegan desde el interior y la ausencia de nombres históricos, el Carnaval comienza a perfilar una nueva edición que promete una intensa competencia sobre las tablas del Teatro de Verano.