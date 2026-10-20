De visita en Uruguay, Maxi López reveló contenido de la única charla que tuvo con Mauro Icardi tras su "traición"

Maxi López pasó por Uruguay y ofreció una entrevista a corazón abierto en el programa Las voces del fútbol (El Espectador Deportes), donde repasó su extensa trayectoria como futbolista, sus experiencias junto a Lionel Messi y Ronaldinho en Barcelona y algunos de los episodios más dolorosos de su vida personal.

El exdelantero argentino, que en los últimos tiempos adquirió una renovada popularidad por su participación en programas de entretenimiento, se refirió especialmente a su separación de Wanda Nara y al posterior romance de la mediática con Mauro Icardi, quien había sido su compañero y amigo.

En diálogo con Julio Ríos y equipo, López recordó el impacto emocional de aquella situación, que durante años ocupó las portadas de los medios argentinos, y reveló detalles de una conversación que mantuvo con Icardi después de que este comenzara su relación con Wanda, madre de sus tres hijos mayores.

“Me tocó tragar mucho veneno y lo hice por mis hijos, solo por ellos”, confesó el exfutbolista, quien aseguró que siempre intentó privilegiar el bienestar de los niños por encima de cualquier diferencia personal.

Consultado sobre si había sentido como una puñalada por la espalda la actitud de Icardi, López respondió con una reflexión: “A mí me tocó vivir varios puñales. El tema es que vos podés controlar lo que sos vos como persona. Eso yo lo puedo controlar. Cómo se manejan los demás ya escapa de mi control”.

El encuentro con Icardi y una advertencia: “Con los chicos, no”

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando López recordó un cumpleaños de uno de sus hijos, celebrado en la casa donde vivían Wanda e Icardi.

Según relató, en aquel momento residía a unos 1.500 kilómetros de distancia y debía tomar un avión para participar de la celebración. A pesar de las dificultades y de la tensión que existía entre los adultos, decidió viajar.

“Hicieron el cumpleaños de uno de mis nenes adentro de la casa de ellos porque pensaban que yo no iba a ir. Por una cuestión de orgullo o lo que sea. Yo me tomé el avión, fui y estuve en el cumpleaños porque quería estar, porque sabía que para ellos era importante”, recordó.

Al retirarse de la celebración, Icardi salió detrás de él y ambos mantuvieron una conversación que López todavía tiene presente.

“Lo único que siempre le reclamé fue eso. Le dije: ‘Mirá, yo creo que con los chicos, no. No sos padre, pero vas a ser padre y vas a entender todo lo que están haciendo cuando seas padre’”, relató.

El exdelantero aclaró que aquella fue una de las últimas conversaciones que mantuvo con Icardi y que no quiso abordar otros aspectos del conflicto.

“Después, lo que pasa en la vida de los grandes... ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Podés fallar y podés acertar y lo asumís como persona madura. Los chiquitos no tienen esa facultad”, reflexionó.

También rechazó haber intervenido para perjudicar la carrera de Icardi en la selección argentina. Ante una pregunta sobre si el delantero había tenido dificultades para integrarse al seleccionado por el conflicto personal entre ambos, López fue categórico.

“Yo jamás hablé con nadie de la selección de este tema. No me lo permitiría. No me parecería correcto hablar de la carrera de los demás”, aseguró.

La reconciliación con Wanda Nara y el problema de salud que cambió todo

Durante la entrevista, López también explicó cómo consiguió reconstruir el vínculo con Wanda Nara después de años de enfrentamientos y diferencias.

Contó que su exesposa le había planteado en varias oportunidades la posibilidad de regresar a Argentina para estar más cerca de sus hijos. Sin embargo, él proponía que los niños viajaran a Suiza, donde residía con su nueva familia.

La situación cambió cuando Wanda atravesó un grave problema de salud y recurrió a él en busca de ayuda.

López recordó que se encontraba viviendo en Londres cuando recibió numerosas llamadas durante la madrugada. Al despertarse, encontró alrededor de 70 llamadas perdidas y se comunicó con un médico amigo para conocer lo que estaba ocurriendo.

Finalmente decidió viajar a Argentina, especialmente preocupado por cómo podía afectar aquella situación a sus hijos.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Capturas de Instagram.

“Le dije a Dani: ‘Tengo que viajar porque esto va a explotar, va a salir en todos lados y yo quiero estar en el momento en que salga esto. Quiero estar con los chiquitos también’”, recordó.

Según su relato, Wanda le manifestó que necesitaba tenerlo cerca ante la incertidumbre sobre su salud y el futuro de sus hijos.

“Ahí dijimos: ‘Bajamos las armas’”, resumió López sobre el comienzo de una nueva etapa en la relación.

El exfutbolista aseguró que actualmente mantiene un buen vínculo con la madre de sus hijos mayores y que su prioridad es preservar esa convivencia familiar.

“Para mí es más importante cómo me ven mis hijos que cómo me evalúa o me cataloga la gente externa”, expresó.

Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: Instagram @danielachristiansson

Su nueva historia de amor: ella no sabía que era futbolista

En otro tramo de la charla, López habló de su relación con Daniela Christiansson, la modelo sueca con quien reconstruyó su vida sentimental y formó una nueva familia.

Recordó que se conocieron en un restaurante y que ella no tenía ninguna referencia sobre su carrera deportiva, pese a que él ya había jugado en algunos de los clubes más importantes de Europa.

“Le digo: ‘Bueno, juego a la pelota’. Y me dice: ‘¿Con tus amigos?’. Yo estaba ya en el Milan”, contó entre risas.

La anécdota le permitió destacar que Daniela se encontraba completamente alejada del ambiente futbolístico y desarrollaba su carrera en el mundo de la moda.

López recordó que, al poco tiempo de conocerse, decidió contarle sin rodeos cuál era su situación personal.

“Le dije: ‘Mirá, yo soy esto, tengo mis tres pulguitas’. Eran mis tres nenitos chiquititos. ‘Esta es mi vida, tengo estos quilombos y esto soy yo’”, relató.

En aquel momento él tenía 29 años y ella apenas 22. López reconoció que atravesaba una etapa emocionalmente difícil y que no estaba preparado para iniciar una relación con grandes expectativas.

“Yo estaba roto, con un montón de quilombos”, confesó.

Por eso, le planteó que necesitaba tiempo para reorganizar su vida. La respuesta de Daniela fue positiva y ambos comenzaron una relación que, según contó, ya lleva 12 años y dos hijos.

“Hoy son 12 años y dos hijos después. Con Dani construimos nuestra familia, nuestro camino”, expresó.

Sus recuerdos con Messi y Ronaldinho en Barcelona

La entrevista también permitió conocer detalles de la carrera deportiva de López y de su paso por Barcelona, donde compartió vestuario con Lionel Messi y Ronaldinho.

El exdelantero recordó que conoció a Messi cuando todavía era un joven que daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

“Compartíamos vestuario, vivencias, casa. Venía, comía conmigo y con mis amigos. Jugábamos a la PlayStation, comíamos asados”, relató.

También recordó las reuniones con Ronaldinho y otros integrantes del plantel brasileño, que frecuentemente compartían comidas y encuentros fuera de la cancha.

Sobre Messi, López destacó especialmente que el éxito y la fama no modificaron su personalidad.

“Lo vi después de todo lo que vivió y la esencia era la misma de él y de su familia. Eso es muy difícil después de conseguir un montón de cosas. Él no cambió”, aseguró.

Además, lo definió como un futbolista adelantado a su tiempo, capaz de interpretar situaciones dentro y fuera de la cancha que otros no llegan a percibir.

En cuanto a su escasa participación en la selección mayor argentina, explicó que debió competir con una generación extraordinaria de delanteros, entre ellos Carlos Tévez, Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuaín, Hernán Crespo, Sergio Agüero y el propio Messi.

Su presente y el proyecto que lo trajo a Uruguay

Alejado del fútbol profesional, López atraviesa una etapa de reinvención laboral. Después de su participación en MasterChef Celebrity y otras propuestas televisivas, aseguró que elige proyectos que le permitan divertirse y aprender.

También explicó que su regreso a Argentina estuvo motivado principalmente por la posibilidad de compartir más tiempo con sus hijos y reencontrarse con su familia después de dos décadas viviendo en Europa.

“Hoy tengo mis cinco hijos viviendo bajo el mismo techo. Vienen y me cuentan todo, me piden que los vaya a ver jugar, que los lleve a la escuela. Estoy disfrutando cosas que antes no podía”, expresó.

Su visita a Montevideo estuvo vinculada a la organización del LATAM Fútbol Forum, un encuentro previsto para el 27 de noviembre en Kibón, en la previa de la final de la Copa Libertadores.

El evento reunirá a futbolistas, exjugadores, dirigentes y representantes de clubes y federaciones para intercambiar experiencias y reflexionar sobre el presente y el futuro del fútbol.

López destacó el crecimiento de Montevideo y su entusiasmo por desarrollar el encuentro en Uruguay, después de una primera experiencia en Paraguay.

En el cierre de la entrevista, volvió sobre una idea que atravesó buena parte de la conversación: la importancia de superar las heridas del pasado y concentrarse en la familia.

“El presente es la única cosa que importa”, aseguró. Y agregó que la felicidad de sus hijos representa para él mucho más que cualquier logro personal o deportivo.

