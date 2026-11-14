Luego de nueve años, U2 vuelve con un disco que recupera su sonido clásico y suma una sorpresa llamada Rosalía

Inevitable empezar por “The Mirror Maker (Rosalía)”, entre otras cosas porque resulta que figura en el grupo de las mejores canciones del disco. Sobre cómo es posible que los miembros de U2 se vieran empujados a dedicar -ojo, no es un dúo- un tema a la estrella catalana, Bono ha dicho: “Hay artistas que nos gustan y que siempre consiguen, de alguna manera, atravesar el espejo. Les interesa lo que está pasando detrás de él. Por eso “The Mirror Maker” se inspiró en Rosalía. Patti Smith es otra artista de ese tipo: no se limita a lo físico, sino que también abarca lo metafísico”.

Exagerado o no, lo cierto es que a la creadora de Lux todavía le quedaba una conquista por alcanzar: inspirar una canción de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

“The Mirror Maker (Rosalía)”, que musicalmente remite a los fraseos de guitarra de Pete Townshend, funciona como ejemplo de una de las dificultades que debe afrontar el oyente cuya lengua materna es el castellano: escuchar a Bono cantar en español en distintos pasajes del álbum con una pronunciación tan embarazosa como cabía esperar, incapaz de articular las erres ni las elles y desplazando el acento a la sílaba equivocada. Si se supera esta pequeña tortura, aquí tenemos un magnífico disco de U2, que ya urgía.

Carnaval de Luz (que se publicó ayer) rompe nueve años de sequía de álbumes largos con canciones nuevas. Lo último en ese sentido se tituló Songs of Experience (2017) y el diagnóstico no pudo ser otro que decepcionante. Después llegó otro lanzamiento aún más discutible, Songs of Surrender (2023), una revisión de sus clásicos en clave acústica; y este mismo 2026, dos EP de seis canciones cada uno, y esta vez sí, con temas nuevos y esperanzadores.

Todo ello desemboca ahora en Carnaval de Luz, su décimosexto album de estudio que pondrá de nuevo al cuarteto en gira mundial -The Greatest Show on Earth World Tour- que incluirá una escala del otro lado del Río de la Plata: U2 estará en el boanerense estadio de River Plate la Argentina el 23 y el 25 de marzo de 2027. Será el regreso de la banda al Río de la Plata después de 10 años.

El título aunque en español (un idioma que se repite en varios momentos del disco), tiene que ver con Brasil o, más precisamente, con lo que Bono y The Edge vieron y escucharon en un carnaval de Bahía en 2006, cuando se encontraron con Quincy Jones y Gilberto Gil. Pero también hay una conexión con los dos EP publicados anteriormente: Days of Ash salió el Miércoles de Ceniza y Easter Lilly, el Viernes Santo.

A lo largo de su extensa carrera, U2 ha encontrado la inspiración cuando ha dejado de tomarse demasiado en serio. Ocurre en su decimosexto disco, en el que se percibe a unos U2 de sonido clásico, con The Edge extrayendo de su guitarra ese sonido angular que vertebra los temas, con Bono cantando fenomenalmente, falsetes incluidos; con Larry Mullen Jr. felizmente recuperado de sus percances de salud y con Adam Clayton realizando un soberbio trabajo al bajo, sin duda uno de los grandes logros del álbum.

Portada del disco "Carnaval de luz" de U2. Foto: Archivo.

Está producido por Jacknife Lee, compatriota irlandés, que ya había trabajado con la banda. El trabajo también cuenta con contribuciones y aportes de producción de Brian Eno, Daniel Lanois, Ryan Tedder y Steve Lillywhite, otros nombres que también tienen colaboraciones con el grupo irlandés en sus respectivos currículums, incluyendo algunos de sus mejores momentos. El proyecto de hecho comenzó como un regreso de Eno a trabajar con la banda.

Carnaval de Luz está editado por Island Records, el sello tradicional de los irlandeses quienes lo han definido como su “hogar espiritual”. Empezaron a trabajar juntos en 1980 con su album debut, Boy.

Las letras quizá sean lo menos edificante. Las críticas al ICE de Trump y al fundamentalismo religioso que surgían en algunas de sus canciones de los dos EP de calentamiento desaparecen aquí en favor de una concepción más espiritual y filosófica, de aquella manera, la de Bono.

También se escuchan algunos versos (ejem) inclasificables: “Hotel Ambos Mundos. / Mi daiquiri en el Floridita, mi mojito en la Bodeguita. / Nadie puede detenernos ahora” (“Can’t Stop Us Now”); “Rocía oro con una corona de plástico. / Su majestad da un paseo bailando reguetón” (“La Reina”); o ese “Rosalía la olé ([en castellano) / Con tu baile aprendemos a rezar” (“The Mirror Maker”).

El álbum comienza con la pieza más alejada de su sonido clásico, ya que “Go (Carnaval de Luz)”, que recuerda en su arranque (solo unos segundos) a “Highway Star”, de Deep Purple, se impulsa a partir de un sonido electro-punk.

U2. Foto: Archivo.

Enseguida U2 recupera la conciencia de su mayor fortaleza: las guitarras de “Street of Dreams “remiten a las de -nada menos- “Where the Streets Have No Name”; la sensacional “The Greatest Show On Earth” puede recordar a “With or Without You”, y “Superficiality” incorpora una sonoridad próxima a “Sunday Bloody Sunday”. Más allá de esas referencias no se copian a sí mismos: miran a sus mejores años para tomar impulso y construir desde aquella memoria. Y el resultado les favorece.

El incontestable cañonazo de “Silencio” demuestra que los irlandeses pueden rockear con la fiereza de unos veinteañeros, y “Glorify” está ahí para que todos admiremos las facultades de un Bono vigorizado a sus 66 años. La parte final flojea un poco, para terminar arriba gracias al dúo con Dolly Parton, en la que fue la última grabación de la estrella, que falleció en agosto.

Emociona escuchar en “Torn” su voz avejentada y temblorosa cantar: “Los hermanos se convierten en extraños y no pueden sentir el dolor del otro. / Alguien está perdiendo y acabará con el corazón destrozado”. Dolly ya no está, pero su voz nos advierte del odio que atraviesa el mundo.

Carlos Marcos, El País de Madrid